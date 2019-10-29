Медицина

15:08 29.10.2019

В Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии - ЦОЗ

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В Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии - ЦОЗ

 По состоянию на 28 октября 2019 года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 в течение октября, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

Как сообщалось, в Киеве был зарегистрирован случай заболевания дифтерией у девятилетнего школьника одного из столичных лицеев.

Больной контактировал с 45 людьми, в том числе с 36 детьми. По месту жительства и учебы организовано проведение дезинфекции.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье госпитализировали 15 пациентов, четверо из которых больны дифтерией, а остальные определены как носители.

"По результатам дополнительных обследований позитивный результат выявили еще у 12 контактных лиц. Все они госпитализированы в Закарпатскую областную инфекционную больницу, двоим установлен диагноз дифтерии миндалин. К настоящему времени на Закарпатье 15 человек госпитализированы, из них четверо больных, остальные квалифицированы как носители", – сообщил гендиректор ЦОЗ Владимир Курпита на пресс-конференции в Киеве.

Он указал на отсутствие дефицита сывороток в Украине.

"В целом в Украине в наличии 192 флакона сыворотки от дифтерии. В предыдущем году Украина использовала для лечения 10 больных 46 флаконов. То есть, в целом по стране потребность покрыта полностью". – сообщил он.

Курпита уточнил также, что по состоянию на 1 октября в Украине было 4,908 млн доз вакцины от дифтерии для взрослых со сроком годности до 2021 года, в том числе на Закарпатье более 110 тыс. доз.

В августе партию дифтерийного антитоксина (200 ампул), предоставленную в качестве гуманитарной помощи Всемирной организацией здравоохранения, поставили во все регионы Украины. Одновременно с этим продолжается процедура закупок сывороток за средства государственного бюджета с привлечением международных организаций. Заявленное количество необходимых доз сывороток увеличили, объединив потребности 2018 и 2019 бюджетного года.

Вакцинацию АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) получают дети в возрасте 2, 4, 6 месяцев, а в возрасте 18 месяцев проводится ревакцинация. Впоследствии ревакцинацию проводят в возрасте 6 лет анатоксином дифтерийно-столбнячным (АДС), следующую в 16 лет - анатоксином дифтерийно-столбнячным с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М). Взрослые должны ревакцинироваться АДС-М (вакцинироваться повторно) каждые 10 лет, начиная с 26 лет.

В регионах по состоянию на 1 августа 2019 года есть более 2 млн доз вакцин для детей дошкольного возраста АКДС, а также более 6 тыс. доз АДС и АДС-М.

Теги: #цоз #дифтерия
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