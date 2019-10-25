Медицина

19:24 25.10.2019

Аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки онкопрепарата, неиспользование оборудования и недостачу компьютеров

2 мин читать
Аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки онкопрепарата, неиспользование оборудования и недостачу компьютеров

Аудит в Национальном институте рака (НИР), проведенный Министерством здравоохранения, обнаружил необоснованно большие остатки одного из онкопрепаратов, неиспользование оборудования, недостачу компьютерной техники и ряд других нарушений.

Проверку НИР проводило Управление внутреннего аудита Минздрава.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, аудит установил в частности необоснованно большие остатки препарата метотрексат Тева (взрослая онкология) в количестве более 4 тыс. упаковок, притом что среднегодовое использование этого препарата составляет около 800 флаконов.

Кроме того, аудит установил, что в НИР не был введен в эксплуатацию линейный медицинский ускоритель Varian Clinac iX, закупленный еще в 2011 году.

"Семь единиц медицинского оборудования не используется", - уточнил Минздрав.

Аудиторы также обнаружили, что недостаток компьютерной техники на складе в количестве 149 единиц на общую сумму около 700 тыс. грн.

"Техника была приобретена институтом в 2017 году для реализации проекта введения медицинской информатизационной системы. Отсутствие надлежащей системы хранения, выдачи и инвентаризации техники создало вероятный риск потери материальных ценностей", - сообщает Минздрав.

Ведомство предоставило свои рекомендации институту рака для немедленного решения всех проблемных вопросов.

В частности, Минздрав рекомендовал руководству НИР привлечь к ответственности лиц, по вине которых допущены все нарушения.

Полученные по результатам аудита материалы Минздрав направил в правоохранительные органы и надеется на справедливое следствие.

"Любые злоупотребления и нарушения, которые негативно влияют на здоровье и жизнь пациентов, являются недопустимыми. Такая практика не должна распространяться в медицинских учреждениях Украины", - подчеркивают в министерстве.

Информация о результатах аудита размещена на сайте Минздрава.

Как сообщалось, Голосеевский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в производстве по злоупотреблениям в НИР одному из подозреваемых врачей.

Минздрав заявил, что по результатам аудита, который проведет в клинике, примет кадровые решения относительно руководства Национального института рака.

Ранее, 16 августа, во время проведения следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

Главный врач НИР Андрей Безносенко завяил, что обыски в НИР в августе 2019 года начались за пять дней до ожидаемого выхода распоряжения правительства об автономизации института, процесс реформирования клиники был остановлен.

По словам Безносенко, проект реорганизации НИР должен был начаться с принятия распоряжения Кабмина, которое было подготовлено, представлено на рассмотрение правительства и должно было быть рассмотрено на заседании правительства 21 августа.

Теги: #аудит #нир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 22.10.2019
Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г

Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г

11:50 18.10.2019
Минэкоэнерго проводит аудит государственных шахт

Минэкоэнерго проводит аудит государственных шахт

13:08 17.10.2019
СБУ передала в ГБР результаты внутреннего аудита Службы, установлены нарушения, связанные с давлением на бизнес

СБУ передала в ГБР результаты внутреннего аудита Службы, установлены нарушения, связанные с давлением на бизнес

19:17 11.10.2019
Аудит ОГХК советником по приватизации должен завершиться в декабре, конкурс - в феврале-марте

Аудит ОГХК советником по приватизации должен завершиться в декабре, конкурс - в феврале-марте

21:27 01.10.2019
Абромавичус подписал контракт с Baker Tilly Ukraine на проведение аудита "Укроборонпрома" за 2018-2019

Абромавичус подписал контракт с Baker Tilly Ukraine на проведение аудита "Укроборонпрома" за 2018-2019

16:35 25.09.2019
Минздрав инициирует проведение аудита в "Охматдете", ГП "МЗУ" и Центре эндокринной хирургии

Минздрав инициирует проведение аудита в "Охматдете", ГП "МЗУ" и Центре эндокринной хирургии

18:48 19.09.2019
Суд в Киеве начал избирать меру пресечения подозреваемому завотделением Института рака, но объявил перерыв из-за ходатайства защиты об отводе

Суд в Киеве начал избирать меру пресечения подозреваемому завотделением Института рака, но объявил перерыв из-за ходатайства защиты об отводе

11:05 19.09.2019
Кадровые решения в НИР будут приниматься по результатам аудита

Кадровые решения в НИР будут приниматься по результатам аудита

09:57 18.09.2019
Профильный комитет Рады ожидает от Минздрава аудита ситуации в НИР, возможны кадровые решения

Профильный комитет Рады ожидает от Минздрава аудита ситуации в НИР, возможны кадровые решения

17:06 17.09.2019
Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября - нардеп Ткаченко

Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября - нардеп Ткаченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медреформа будет продолжаться, иного варианта нет – Скалецкая

В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

Пациентская организация заявляет о блокировании Минздравом закупки лекарств на 1,6 млрд грн

Ряд сотрудников Минздрава заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства

Обыски в НИР в августе начались за пять дней до ожидаемого распоряжения правительства об автономизации института – главврач

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевсовет проголосовал за автономизацию коммунальных больниц

Минздрав направил в регионы лекарство против рака молочной железы

Депутаты "Слуги народа" предлагают не распространять правовую защиту в сфере интеллектуальной собственности на способы лечения и диагностики

Минздрав разработал критерии формирования способной сети медуслуг

Государство оплатит лечение за рубежом 23 пациентов

Минздрав не решил вопрос оплаты телемедицинских услуг – эксперт

В Хмельницкой области полиция расследует трудовую эксплуатацию пациентов психоневрологического интерната

Профильный комитет ВР просит президента провозгласить 2020-й годом орфанных больных

Минздрав Украины подвел итоги 50 дней работы новой команды

Турция планирует продвигать лечение в турецких клиниках и обучение в турецких вузах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА