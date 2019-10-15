Acino приобрела часть терапевтического портфеля препаратов Takeda на рынке Украины и странах Ближнего Востока и Африки

Фармацевтическая компания Acino (Швейцария) приобрела часть терапевтического портфеля препаратов японской фармкомпании Takeda Pharmaceuticals на рынке Украины, стран Ближнего Востока и Африки.

Как сообщается в пресс-релизе компании ACINO, договоренность компании достигли 10 октября 2019 года.

В рамках соглашения Acino приобретает права на продукты, в частности, для терапии боли, гастроэнтерологии, а также для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Соглашение будет включать перевод ряда работников компании Takeda в Украине, Молдове, Турции, Южной Африке, Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Египте.

Takeda и Acino договорились не разглашать финансовые детали сделки. Она подлежит утверждению соответствующими органами в каждой стране.

Консультационные услуги в поддержку соглашения предоставляли компании Rothschild&Co, Latham и Watkins и PwC.

По словам гендиректора Acino Штеффена Салтофте, сделка позволит расширить продуктовый портфель компании, а также географическое присутствие на наших ключевых рынках.

Как сообщалось, Takeda Pharmaceutical планировала привлечь порядка $1 млрд за счет продажи портфеля активов в РФ, странах Ближнего Востока и Африки в рамках отдельных сделок.

Ранее Takeda заявляла о планах продать ряд активов в Латинской Америке, Азии и Западной Европе.

В январе 2019 года Takeda завершила приобретение ирландской Shire Plc за 46 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд) и стала 10-й по величине выручки корпорацией в отрасли.

Компания объявила о намерении продать активы общей стоимостью порядка $10 млрд, чтобы упростить структуру портфеля и привлечь средства для сокращения долга.

Takeda, основанная в 1781 году, является крупнейшей фармкомпанией Азии, входит в топ-15 игроков мирового фармацевтического рынка. Фокусирует деятельность на разработке и исследовании инновационных лекарственных средств. Представлена почти в 80 странах мира с лидирующими позициями в США и Японии, которые являются первым и третьим по своим размерам фармацевтическими рынками мира соответственно.

Ключевыми для компании являются четыре терапевтических направления: онкология, гастроэнтерология, орфанные заболевания и неврология. Также Takeda проводит научно-исследовательскую деятельность на вакцинах и терапии деривативами плазмы крови.

Acino - швейцарская фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Цюрихе. Фокусирует свою деятельность на избранных рынках стран Ближнего Востока, Африки, СНГ и Латинской Америки. Предоставляет готовые решения, начиная от разработки и регистрации препаратов в контрактного производства, упаковки и логистики.

Главный офис Acino в Украине расположен в Киеве. Выполняет функцию региональной штаб-квартиры для бизнеса Acino в странах СНГ. Производственный завод Acino в Украине "Фарма Старт" расположен в Киеве, сертифицирован в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики GMP. Он оснащен научно-исследовательской лабораторией по разработке генерических препаратов.