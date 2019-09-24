Вакцины от гриппа поставили в Украину для контроля качества

Первая партия вакцин против гриппа производства "Санофи Пастер" (Франция) и "Грин Кросс Корпорейшн" (Корея) в количестве 103,55 тыс. доз поставлена в Украину, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, в настоящее время вакцины находятся на этапе контроля качества и безопасности.

Ориентировочная дата окончания госконтроля качества – 1 октября 2019 года, после чего вакцины поступят в продажу.

В целом планируется поставка в Украину 500 тыс. доз вакцин для иммунопрофилактики гриппа. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.