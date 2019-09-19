UFuture Хмельницкого пока не планирует расширять портфель инвестиций в фармотрасль

Инвестиционная группа UFuture украинского предпринимателя Василия Хмельницкого пока не планирует расширять портфель инвестиций в фармацевтическую отрасль, будет развивать проект "Биофарма".

"Пока в другие проекты по фарме не планирую инвестировать, пока только "Биофарма", нужно быть профессиональным в чем-то одном", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" основатель UFuture Investment Group Василий Хмельницкий в кулуарах Международного форума по вопросам компонентов и препаратов крови в Киеве в четверг.

При этом Хмельницкий отметил, что сможет оценить эффективность инвестиций в "Биофарму" после начала работы завода-фракцинатора.

"Насколько мы довольны инвестициями в "Биофарму", будет видно через год-два-три, когда завод заработает. Сейчас проинвестировано $75 млн, построен фракцинатор", - сказал он.

Хмельницкий подчеркнул, что данный проект завода "Биофарма" – "это плюс для страны и плюс для фармацевтической отрасли".

"Мы будем платить налоги в стране, в Украине будут работать люди, будут получать зарплату, медикаменты, которые мы будем производить, будут такого же высокого качества, как европейские, но дешевле - минимум на 30%", - сказал он.

Основатель UFuture отметил: страна должна создавать условия для того, чтобы в Украине строились предприятия, в том числе фармацевтические.

"Нам не нужно покупать лекарства за границей, чтобы они там зарабатывали добавленную стоимость. Нам лучше производить у нас, чтобы получать рабочие места, налоги и более дешевые препараты, которые потом можно экспортировать в разные страны", - сказал он.

Как сообщалось, "Биофарма" открывает завод-фракционатор, который будет производить лекарства из плазмы крови. На заводе установлено оборудование мировых производителей отрасли: Stilmas, Olsa, GEA Westfalia, General Electric healthcare, Pall, Steriline.

Завод будет иметь три линии по выпуску альбумина, иммуноглобулина и фактора VIII. Мощность переработки составляет от 250 тыс. до 1 млн л плазмы в год.

Иммунобиологическая фармацевтическая компания Biopharma входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из плазмы донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотики.

В 2015 году компания инвестировала $3,5 млн в реконструкцию Сумского областного центра крови, который в настоящее время обеспечивает заготовку 98,2% донорской крови и ее компонентов в регионе.

В группу компаний Biopharma входят ООО "Биофармаинвест", ООО "Биофарма плазма инвест", ООО "Биофармаплазма", ООО "ФЗ "Биофарма".

UFuture объединяет компании и социальные проекты Василия Хмельницкого. В состав группы, помимо ИП "Белая Церковь", входят девелоперская компания UDP, международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского, оператор наружной рекламы "РТМ-Украина", а также инновационные бизнесы: UDP Renewables (создает под ключ и развивает под своим управлением солнечные электростанции), фармацевтическая компания "Биофарма", инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.