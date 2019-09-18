Медицина

15:02 18.09.2019

Практикующие медицинские НИИ должны пройти процесс автономизации

2 мин читать
Практикующие медицинские НИИ должны пройти процесс автономизации

Институты, осуществляющие медицинскую практику и являющиеся клиниками, должны пройти процесс автономизации, считает глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Борис Радуцкий.

"То, что у нас Национальный институт рака (НИР) и другие институты не пошли на автономизацию, это… не хочу говорить, что преступление, но как мы можем зайти в программу медицинских гарантий, если у нас нет автономизации?", - сказал он на заседании комитета во вторник.

Радуцкий подчеркнул, что автономизация – "это требование закона".

"Почему мы вообще должны это обсуждать?", - возмутился глава комитета, комментируя дискуссию вокруг нежелания ряда осуществляющих медицинскую практику институтов, в том числе, входящих в систему Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), проходить процесс перевода в статус неприбыльного предприятия (автономизация), который позволял бы им войти в реформу и получать финансирование через НСЗУ за пролеченный случай.

Автономизация медицинских учреждений предусмотрена законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", положившим начало реформирования системы здравоохранения в Украине. Для работы в условиях новой модели финансирования медучреждения должны быть переведены в статус казенных и коммунальных некоммерческих предприятий.

Как сообщалось, в апреле 2019 года депутаты разных фракций VIII созыва зарегистрировали законопроект, предусматривающий невключение в реформирование системы здравоохранения медучреждения системы НАМНУ и ГУД и сохранение за этими медучреждениями прямое финансирование из госбюджета. Ранее, Минздрав сообщил о начале консультаций ведомственных клиник по вопросам заключения договоров с НСЗУ в рамках медреформы.

В приоритетный перечень по подготовке к работе в медреформе Минздрав, в частности, включил учреждения, находящиеся в подчинении Минздрава, - больница "Охматдет", Национальный институт рака, Институт детской кардиохирургии, Институт сердца, а также учреждения Национальной академии медицинских наук, учреждения "Укрзализныци", медучреждения силовых ведомств и ветеранов. Кроме того, Минздрав создал рабочую группу для подготовки учреждений системы Государственного управления делами.

Теги: #радуцкий #нии #автономизация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 06.09.2019
Профильный комитета Рады попросит Счетную палату и Госаудитслужбу проверить работу Минздрава во время каденции Супрун

Профильный комитета Рады попросит Счетную палату и Госаудитслужбу проверить работу Минздрава во время каденции Супрун

09:42 02.09.2019
Радуцкий не намерен возглавлять Минздрав Украины, хочет остаться в Раде

Радуцкий не намерен возглавлять Минздрав Украины, хочет остаться в Раде

11:17 31.08.2019
Радуцкий не намерен возглавлять Минздрав Украины, хочет остаться в Раде

Радуцкий не намерен возглавлять Минздрав Украины, хочет остаться в Раде

10:11 31.08.2019
Минздрав вскоре вместо Скалецкой возглавит основатель клиники "Борис" Радуцкий – глава фракции "Слуга народа"

Минздрав вскоре вместо Скалецкой возглавит основатель клиники "Борис" Радуцкий – глава фракции "Слуга народа"

13:44 30.07.2019
Без принятых протоколов и стандартов медпомощи невозможно корректно рассчитать стоимость и установить тарифы – Радуцкий

Без принятых протоколов и стандартов медпомощи невозможно корректно рассчитать стоимость и установить тарифы – Радуцкий

15:19 19.07.2019
Радуцкий не хочет быть министром здравоохранения или главой профильного комитета в Раде

Радуцкий не хочет быть министром здравоохранения или главой профильного комитета в Раде

16:37 14.03.2019
Местные власти не торопятся обеспечивать вакцинами принимающие участие в медреформе частные клиники - президент клиники "Борис"

Местные власти не торопятся обеспечивать вакцинами принимающие участие в медреформе частные клиники - президент клиники "Борис"

15:33 14.03.2019
Закон о страховании профответственности медиков должен стать обязательным элементом медреформы – мнение

Закон о страховании профответственности медиков должен стать обязательным элементом медреформы – мнение

13:37 05.12.2018
БПП поддержит продление сроков автономизации медучреждений для их вхождения в реформу на год – Березенко

БПП поддержит продление сроков автономизации медучреждений для их вхождения в реформу на год – Березенко

14:47 18.09.2018
Продление сроков льготной автономизации медучреждений закрепит курс на медреформу

Продление сроков льготной автономизации медучреждений закрепит курс на медреформу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пациенты с пересаженными органами поднимутся на Говерлу для поддержки трансплантации в Украине

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

НСЗУ разрешила погашать е-рецепт различными торговыми названиями

В областные медучреждения по инициативе Зеленского переданы еще 20 автомобилей "скорой помощи"

Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны начнет реабилитацию участников АТО и ООС

Проект программы медгарантий подан на рассмотрение в Раду

Применение прозрачных цифровых технологий является основным принципом медреформы - глава НСЗУ

АПЛУ поддерживает проект нового порядка подтверждения соответствия производства лекарств требованиям GMP

Бюджет программы медгарантий должен составить не менее 80 млрд грн – НСЗУ

Минздрав намерен создать Офис пациента – министр

В Ривном двенадцатилетняя девочка родила ребенка

Рост числа пожаров вблизи Киева в последнее время негативно сказался на состоянии воздуха в столице – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА