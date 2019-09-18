Практикующие медицинские НИИ должны пройти процесс автономизации

Институты, осуществляющие медицинскую практику и являющиеся клиниками, должны пройти процесс автономизации, считает глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Борис Радуцкий.

"То, что у нас Национальный институт рака (НИР) и другие институты не пошли на автономизацию, это… не хочу говорить, что преступление, но как мы можем зайти в программу медицинских гарантий, если у нас нет автономизации?", - сказал он на заседании комитета во вторник.

Радуцкий подчеркнул, что автономизация – "это требование закона".

"Почему мы вообще должны это обсуждать?", - возмутился глава комитета, комментируя дискуссию вокруг нежелания ряда осуществляющих медицинскую практику институтов, в том числе, входящих в систему Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), проходить процесс перевода в статус неприбыльного предприятия (автономизация), который позволял бы им войти в реформу и получать финансирование через НСЗУ за пролеченный случай.

Автономизация медицинских учреждений предусмотрена законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", положившим начало реформирования системы здравоохранения в Украине. Для работы в условиях новой модели финансирования медучреждения должны быть переведены в статус казенных и коммунальных некоммерческих предприятий.

Как сообщалось, в апреле 2019 года депутаты разных фракций VIII созыва зарегистрировали законопроект, предусматривающий невключение в реформирование системы здравоохранения медучреждения системы НАМНУ и ГУД и сохранение за этими медучреждениями прямое финансирование из госбюджета. Ранее, Минздрав сообщил о начале консультаций ведомственных клиник по вопросам заключения договоров с НСЗУ в рамках медреформы.

В приоритетный перечень по подготовке к работе в медреформе Минздрав, в частности, включил учреждения, находящиеся в подчинении Минздрава, - больница "Охматдет", Национальный институт рака, Институт детской кардиохирургии, Институт сердца, а также учреждения Национальной академии медицинских наук, учреждения "Укрзализныци", медучреждения силовых ведомств и ветеранов. Кроме того, Минздрав создал рабочую группу для подготовки учреждений системы Государственного управления делами.