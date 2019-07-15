Медицина

17:50 15.07.2019

Ассоциация частных клиник призвала активнее привлекать к рассмотрению случаев медошибок представителей профсообществ

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Ассоциация частных клиник призвала активнее привлекать к рассмотрению случаев медошибок представителей профсообществ

Ассоциация частных медицинских учреждений (АЧМУ) призвала активнее привлекать к рассмотрению случаев медицинских ошибок представителей профессиональных сообществ и ассоциаций.

"Во всем мире все медицинские ошибки становятся предметом изучения, базой для разработки алгоритмов и деталей новых планов, протоколов и стандартов лечения. Без профессиональных ассоциаций, которые имеют опыт и специализируются в этом направлении, ни судмедэксперт, ни следователь, ни судья не смогут сделать объективный анализ", - сказал глава правления Ассоциации частных медицинских учреждений Украины (АЧМУ), исполнительный директор Медицинского центра Святой Параскевы (Львов) Дмитрий Левченко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Он отметил, что АЧМУ готова "стать площадкой для диалога профессиональных ассоциаций, которые смогут всестороннее изучить каждый медицинский случай, который стал предметом рассмотрения, с точки зрения медицины".

"Мы видим опасную тенденцию демонизации работы врача. Это начинает работать против самой системы здравоохранения, когда пациенты начинают бояться врачей, обращаются к ним поздно. Минздрав тоже не имеет объективной информации о качестве медпомощи, поскольку сегодня качество медпомощи в Украине рассматривается только через призму уголовной ответственности", - сказал Левченко.

В свою очередь, директор клиники репродуктивной медицины "Надия" Валерий Зукин отметил, что, по данным реестра судебных решений, в течение 2017-2019 гг. по ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) против медиков были вынесены 13 обвинительных приговоров, и только три оправдательных. При этом уголовные дела открываются чаще всего против хирургов.

При этом с 2007 по 2016 гг. включительно украинские суды вынесли приговоры по 133 уголовными делам относительно отдельных врачей или медицинских учреждений. По 119 делам медиков признали виновными и только в 14 случаях (10,5%) приговоры были оправдательными.

"В Украине отсутствует юридическое определение понятия "медицинская ошибка" и очень низкий уровень вовлечения профессиональных медицинских сообществ в рассмотрение медицинских дел. В Украине - около 186 тыс. врачей, а в целом в 2018 году в стране умерло около 570 тыс. чел. и практически все 186 тыс. работающих врачей совершенно не защищены от необоснованного обвинения в суде", - сказал он.

Зукин отметил необходимость урегулирования на законодательном уровне понятия "медицинская ошибка", а также введение классификации медицинских ошибок.

Кроме того, он подчеркнул необходимость введения страхования профессиональной ответственности медработников, а также восстановления обязательных к выполнению национальных клинических протоколов, в которых будут четко прописаны схемы и методики лечения.

"Сейчас мы имеем право использовать международные протоколы, но в них все запутано и они носят рекомендательный характер, указывая, какие методы можно, а не нужно применять. Поэтому в случаях "медицинских дел" трудно дать оценку, была ли допущена ошибка, халатность или просто врач пытался спасти больного", - сказал он.

Теги: #медицина #расследования #ачму #ошибки
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