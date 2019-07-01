Медицина

17:55 01.07.2019

Международный экзамен по основам медицины не сдавали 6 университетов

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Международный экзамен по основам медицины не сдавали 6 университетов

 Международный экзамен по основам медицины (IFOM) саботировали шесть университетов, в частности, медицинский факультет Харьковского национального университета им.Каразина, Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Буковинский государственный медицинский университет, Медицинский институт Сумского госуниверситета, Одесский национальный медицинский университет и Медицинский факультет Ужгородского национального университета, сообщил и.о.директора Центра тестирования при Минздраве Эдуард Рубин на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Замминистра здравоохранения Александр Линчевский отметил, что саботировали экзамен не только студенты, но и администрация университетов.

"В этих университетах были проблемы. Мы будем анализировать каждый случай отдельно, после чего скажем результаты. Возможность пересдать будет у всех студентов",- сказал он.

1 июля большая часть студентов 3 курса специальности "Медицина" впервые сдавали международный экзамен по основам медицины (IFOM) как часть Единого государственного квалификационного экзамена.

Всего экзамен должны были сдать 12,877 тыс. студентов-медиков из 21 высших учебных заведений, из которых 8,010 тыс. украинских студентов и 4,439 тыс. иностранных студентов - в веб-формате и 428 русскоязычных иностранных студентов - в письменной (бланковой) форме.

Теги: #медицина #медуниверситет #экзамен
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