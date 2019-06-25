Медицина

14:10 25.06.2019

Teva не поставляет в Украину антигипертензивный препарат с вызвавшим замечания FDA действующим веществом

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Teva не поставляет в Украину антигипертензивный препарат с вызвавшим замечания FDA действующим веществом

Фармацевтическая компания Teva (Израиль) не поставляет в Украину антигипертензивный препарат, произведенный на основе действующего вещества, "лозартан", поставленный индийской компанией Hetero Labs Limited и вызвавший замечания со стороны FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США).

Об этом говорится в заявлении фармкомпании Teva (ООО "Тева Украина"), переданном в агентство "Интерфакс-Украина".

"Недавно в представительстве Teva Pharmaceutical Industries Ltd. в США сообщили о добровольном отзыве некоторых серий антигипертензивных препаратов, содержащих действующее вещество "лозартан" поставщика Hetero Labs Limited. Такое решение было связано с выявлением в действующем веществе упомянутого поставщика примеси NMDA", - говорится в заявлении.

В Teva отмечают, что в сообщении о своем решении FDA уведомляет, что "американским пациентам, принимающим препараты с "лозартаном", не стоит самостоятельно прекращать лечение, в то же время нужно обратиться к врачу для возможной корректировки курса лечения".

"Эти рекомендации касаются препаратов всех фармацевтических компаний в США, которые использовали "лозартан" производства Hetero Labs Limited", - сообщают в Teva.

В фармкомпании подчеркивают, что "данные события не имеют никакого отношения к Украине".

"Препараты с содержанием "лозартана", которые Teva представляет в Украине и которые участвуют в программе "Доступные лекарства", содержат действующее вещество других производителей. Поставщиками действующего вещества для них являются Assia Chemical Industries Ltd. (Израиль) и Teva API India Private Limited (Индия). Препараты зарегистрированы по европейским досье. Здоровье и безопасность наших пациентов всегда являются главными приоритетами для нас", - заявляют в фармкомпании Teva.

Агентство "Интерфакс-Украина" ожидает комментарии от компании Hetero Labs.

Hetero Labs входит в ТОП-20 крупнейших фармкомпаний Индии, специализируется на производстве готовых лекарственных средств и субстанций.

В Украине является членом Ассоциации индийских фармацевтических производителей (IPMA).

Теги: #препарат #teva
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