Медицина

12:30 26.08.2020

Минюст США обвинил Teva в трех случаях сговора с целью манипулирования ценами на лекарства

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Минюст США обвинил Teva в трех случаях сговора с целью манипулирования ценами на лекарства

Министерство юстиции США обвинило американское подразделение израильского производителя дженериков Teva Pharmaceutical Industries Ltd. в антиконкурентных практиках, которые стоили потребителям не менее $350 млн, пишет The Wall Street Journal.

В иске, поданном Минюстом в федеральный суд Пенсильвании, говорится о трех различных случаях сговора Teva с другими компаниями с целью манипулирования ценами на лекарственные препараты в период с мая 2013 года по декабрь 2015 года.

"Предъявленные Минюстом обвинения подтверждают, что ни одна из компаний не является слишком крупной, чтобы ее нельзя было преследовать за участие в схемах, способствовавших существенному завышению цен на препараты-дженерики, которые используются миллионами американцев", - заявил заместитель генерального прокурора США Макан Делрахим, отвечающий в Минюсте за вопросы конкуренции.

Среди компаний, участвовавших в сговоре с Teva, Минюст упоминает Sandoz, Taro Apotex и Glenmark Pharmaceuticals. В одном из случаев речь идет о препаратах для контроля уровня холестерина в крови, во втором - о лекарствах для лечения артрита, болеутоляющих, противосудорожных, тромболитических, а также дерматологических препаратах, в третьем - о препаратах, применяемых в лечении рака головного мозга, муковисцидоза, артрита и гипертонии.

Teva отвергла предъявленные обвинения, отметив, что ее внутреннее расследование не выявило случаев манипулирования ценами на лекарства. Компания сообщила, что "глубоко разочарована" решением правительства США преследовать ее в судебном порядке и будет защищаться в суде.

Teva, продажи которой в прошлом году составили около $17 млрд, является одной из крупнейших фармкомпаний мира по размеру выручки. В случае признания ее вины американским судом компании грозит не только штраф, но и исключение из федеральных медицинских программ.

На долю дженериков в США приходится 90% препаратов, продаваемых по рецепту.

Теги: #сша #teva
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