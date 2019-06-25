Ежегодные потери "Фармака" от использования фармфирмой "Дарница" ТМ "Корвалол" составляют десятки миллионов гривень - "Фармак"

Ежегодные потери фармацевтической компании ПАО "Фармак" (Киев) от использования ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" торговой марки "Корвалол" составляют десятки миллионов гривень.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил директор по правовому обеспечению ПАО “Фармак“ Дмитрий Таранчук.

"Потеряны миллионы. Потери компании "Фармака" из-за использования ТМ "Корвалол" компанией "Дарница" оцениваются десятками миллионов гривень ежегодно. В результате появления на рынке препарата с таким же названием потребителей ввели в заблуждение", - сказал он.

По словам юриста, "недобросовестные конкуренты отобрали почти половину рынка у компании "Фармак", которая выпускает "Корвалол" с 1959 года". В частности, в 2017 году объемы розничных продаж корвалола производства фармфирмы "Дарница" составили 43 млн грн, "Фармак" в 2017 году реализовало корвалола на 44 млн грн.

В 2018 году 64% продаж корвалола имел "Фармак", 36% - "Дарница".

"В продвижение бренда "Корвалол" компания "Фармак" вкладывает значительные усилия и средства десятилетиями. В то же время мы сталкиваемся с "Корвалолом" конкурента, и хотелось бы, чтобы все участники рынка понимали, что это - нарушение закона. Выводить на рынок продукт с хорошо известным названием гораздо легче, даже если вставить в бренд название своей компании с расчетом, что потребители не очень понимают разницу", - сказал Таранчук.

Он напомнил, что в Украине есть несколько кейсов борьбы фармпроимзводителей за право на торговую марку. В частности, одним из таких дел является судебное дело между фармкомпанией "Берлин-Хеми" и ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", которое длилось с 2013 по 2018 год вокруг торговой марки "Эспумизан", принадлежащей "Берлин-Хеми" и препарата "Эспузин-Здоровье", которое зарегистрировала фармкомпания "Здоровье".

"Хозяйственный суд Киева вынес решение, которое оставлено в силе постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым отменил госрегистрацию "Эспузин-Здоровье" и исключил его из государственного реестра. Также суд запретил ответчику использовать и обязал устранить обозначения "Эспузин" с лекарственных средств собственного производства. Высший хозяйственный суд оставил это решение в силе, а Верховный суд отказал в пересмотре", - сказал он.

Как сообщалось, Большая палата Верховного суда намерена 25 июня вынести решение по делу относительно права ЧАО "Фармак" (Киев) на известную марку "Корвалол Corvalolum".

Как сообщалось, за право использовать торговую марку "Корвалол" судебный спор ведут лидеры отечественного фармрынка - ПАО "Фармак" и "Фармфирма "Дарница"."

Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" отменил решение Апелляционной палаты Минэкономразвития о признании общеизвестным обозначения "Корвалол Сorvalolum".

В ноябре 2018 года Верховный суд направил дело в отношении хорошо известной марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

В июле 2017 года аппеляционная палата МЭРТ признала хорошо известной в Украине принадлежащую ПАО "Фармак" торговую марку "Корвалол Corvalolum".

Фармфирма "Дарница" (Киев), в свою очередь, отстаивала право выпускать собственный препарат "Корвалол" и обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, среди прочего, мотивировав исковые требования тем, что известность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащимися в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ. Суд первой инстанции отказал фармфирме в удовлетворении иска, однако "Дарница" оспорила это решение в Хозяйственном апелляционном суде Киева, который удовлетворил иск.

Как утверждают в "Фармаке", "исторически обозначение "Корвалол", который выпускается с 1960 года, принадлежит именно "Фармаку", поскольку препарат был создан в 1960 году Киевским химико-фармацевтическим заводом им.Ломоносова, правопреемником которого является ПАО "Фармак".

С 1991 года ПАО "Фармак" - единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.

Фармфирма "Дарница" входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков. Его конечным бенефициаром является Глеб Загорий.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.