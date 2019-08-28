Медицина

17:29 28.08.2019

Суд приобщил "Фармак" в качестве соответчика к делу о споре за ТМ "Корвалол Corvalolum"

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Суд приобщил "Фармак" в качестве соответчика к делу о споре за ТМ "Корвалол Corvalolum"

 Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) о привлечении АО "Фармак" в качестве соответчика к участию в деле о споре за хорошо известную ТМ "Корвалол Corvalolum".

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", такое решение суд принял в среду.

Кроме того, Хозсуд приобщил к делу результаты исследования уровня осведомленности потребителей о торговой марке "Корвалол Corvalolum" по ходатайству АО "Фармак".

Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе фармфирмы "Дарница" отменил решение Апелляционной палаты Минэкономразвития о признании общеизвестным обозначения "Корвалол Corvalolum". После этого Большая палата Верховного суда направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли Украины и ПАО "Фармак", отменив постановление Апелляционного суда и решение суда первой инстанции.

Как сообщилось, Верховный суд в мае перенес вынесение решения по этому делу на июнь в связи с тем, что вступившие в должности новые члены Большой палаты Верховного суда не успели ознакомиться с делами и вынести решение.

За право использовать торговую марку "Корвалол" судебный спор ведут лидеры отечественного фармрынка - "Фармак" и "Дарница".

Аппеляционная палата МЭРТ в июле 2017 года признала хорошо известной в Украине принадлежащую ПАО "Фармак" торговую марку "Корвалол Corvalolum".

"Дарница" в свою очередь отстаивала право выпускать собственный препарат "Корвалол" и обратилась в Хозсуд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, среди прочего, мотивировав исковые требования тем, что известность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащимися в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ. Суд первой инстанции отказал фармфирме в удовлетворении иска, однако "Дарница" оспорила это решение в Хозяйственном апелляционном суде Киева, который удовлетворил иск.

Как утверждают в "Фармаке", "исторически обозначение "Корвалол", который выпускается с 1960 года, принадлежит именно "Фармаку", поскольку препарат был создан в 1960 году Киевским химико-фармацевтическим заводом им.Ломоносова, правопреемником которого является ПАО "Фармак".

С 1991 года ПАО "Фармак" - единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.

Фармфирма "Дарница" входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков. Его конечным бенефициаром является Глеб Загорий.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.

Теги: #фармак #корвалол #суд
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