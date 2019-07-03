Медицина

16:21 03.07.2019

Суд запретил фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье"

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Суд запретил фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье"

Кассационный суд в составе Верховного суда оставил в силе судебное решение об отмене государственной регистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье" производства ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" (Харьков) и запретил ему использовать обозначение "Корвалол-Здоровье".

Как сообщается в пресс-релизе фармацевтической компании ПАО "Фармак" (Киев), которая владеет хорошо известной в Украине торговой маркой "Корвалол Corvalolum", Кассационный суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций.

Ранее решением суда первой инстанции, которое было оставлено в силе Северным апелляционным хозяйственным судом, был отменен приказ Минздрава о регистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье".

В "Фармаке" отмечают, что рассмотрение дела длилось почти два года.

Как сообщалось, в конце июня Большая палата Верховного суда направила дело о споре за ТМ "Корвалол Corvalolum" между ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) и ПАО "Фармак" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" отменил решение Апелляционной палаты Минэкономразвития о признании общеизвестным обозначения "Корвалол Сorvalolum".

В ноябре 2018 года Верховный суд направил дело в отношении марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

В июле 2017 года аппеляционная палата МЭРТ признала принадлежащую ПАО "Фармак" торговую марку "Корвалол Corvalolum".

Фармфирма "Дарница", в свою очередь, отстаивала право выпускать собственный препарат "Корвалол" и обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, среди прочего, мотивировав исковые требования тем, что известность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащимися в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ. 

Как утверждают в "Фармаке", "исторически обозначение "Корвалол", который выпускается с 1960 года, принадлежит именно "Фармаку", поскольку препарат был создан в 1960 году Киевским химико-фармацевтическим заводом им. Ломоносова, правопреемником которого является ПАО "Фармак".

С 1991 года "Фармак" - единственный производитель "Корвалола" на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.

Группа компаний "Здоровье" входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины. Бенефициаром является гражданин Польши Леонид Огородников.

Теги: #здоровье #корвалол #запрет
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