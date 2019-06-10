Кличко передал столичным медучреждениям 25 новых спецавто

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко передал столичным учреждениям здравоохранения 25 новых специальных санитарных автомобилей для потребностей экстренной медицинской помощи, сообщила пресс-служба КГГА.

Кличко отметил, что за несколько последних лет за счет горбюджета закуплено 164 спецавтомобиля. "Для оперативной и качественной работы медиков за несколько последних лет город закупил 164 спецавтомобили. Это и "скорые", оснащенные всем необходимым, и автомобили для специальных нужд больниц. Сегодня мы передаем еще 25 специальных санитарных автомобилей с современным оборудованием для нужд экстренной медицинской помощи Киева", - процитировала его пресс-служба.

Спецавтомобили оборудованы по стандартам Всемирной организации здравоохранения, четыре из них с оборудованием, позволяющим перевозить недоношенных младенцев и новорожденных с патологиями.

Кроме того, на всех новых авто установлена система, через которую в больницу передают параметры состояния пациента.

По словам мэра, в бюджете столицы на 2019 год на медицинскую отрасль предусмотрено почти 11 млрд грн, что на 1,5 млрд больше, чем в 2018 году.

Виталий Кличко также отметил, что в текущем году отремонтировали роддом № 3, отделение Киевской городской клинической больницы № 1, отделения Детской больницы № 4, отделение Александровской больницы. Также для медучреждений за последние годы закупили современное оборудование на общую сумму 627 млн грн. Впервые за несколько десятилетий все родильные дома столицы обеспечены современным оборудованием.