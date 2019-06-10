Медицина

14:37 10.06.2019

Кличко передал столичным медучреждениям 25 новых спецавто

1 мин читать
Кличко передал столичным медучреждениям 25 новых спецавто

 Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко передал столичным учреждениям здравоохранения 25 новых специальных санитарных автомобилей для потребностей экстренной медицинской помощи, сообщила пресс-служба КГГА.

Кличко отметил, что за несколько последних лет за счет горбюджета закуплено 164 спецавтомобиля. "Для оперативной и качественной работы медиков за несколько последних лет город закупил 164 спецавтомобили. Это и "скорые", оснащенные всем необходимым, и автомобили для специальных нужд больниц. Сегодня мы передаем еще 25 специальных санитарных автомобилей с современным оборудованием для нужд экстренной медицинской помощи Киева", - процитировала его пресс-служба.

Спецавтомобили оборудованы по стандартам Всемирной организации здравоохранения, четыре из них с оборудованием, позволяющим перевозить недоношенных младенцев и новорожденных с патологиями.

Кроме того, на всех новых авто установлена система, через которую в больницу передают параметры состояния пациента.

По словам мэра, в бюджете столицы на 2019 год на медицинскую отрасль предусмотрено почти 11 млрд грн, что на 1,5 млрд больше, чем в 2018 году.

Виталий Кличко также отметил, что в текущем году отремонтировали роддом № 3, отделение Киевской городской клинической больницы № 1, отделения Детской больницы № 4, отделение Александровской больницы. Также для медучреждений за последние годы закупили современное оборудование на общую сумму 627 млн грн. Впервые за несколько десятилетий все родильные дома столицы обеспечены современным оборудованием.

Теги: #киев #медицина #кгга #авто
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:27 10.06.2019
Станция Киевского метро "Печерская" вновь открыта, взрывоопасных предметов не обнаружено

Станция Киевского метро "Печерская" вновь открыта, взрывоопасных предметов не обнаружено

14:14 10.06.2019
В Киеве аноним сообщил о минировании очередной станции метро – "Печерской"

В Киеве аноним сообщил о минировании очередной станции метро – "Печерской"

13:36 10.06.2019
Сообщение о якобы минировании станции "Олимпийская" не подтвердилось

Сообщение о якобы минировании станции "Олимпийская" не подтвердилось

12:46 10.06.2019
Станция Киевского метро "Олимпийская" закрыта после анонимного сообщения о минировании

Станция Киевского метро "Олимпийская" закрыта после анонимного сообщения о минировании

11:56 10.06.2019
Станция Киевского метро "Теремки" закрыта после анонимного сообщения о минировании

Станция Киевского метро "Теремки" закрыта после анонимного сообщения о минировании

11:34 10.06.2019
Станции Киевского метро "Театральная" и "Золотые ворота" открыты после проверки сообщения о минировании

Станции Киевского метро "Театральная" и "Золотые ворота" открыты после проверки сообщения о минировании

11:17 10.06.2019
В Киеве станции метро "Театральная" и "Золотые Ворота" закрыты из-за сообщения о минировании

В Киеве станции метро "Театральная" и "Золотые Ворота" закрыты из-за сообщения о минировании

10:45 09.06.2019
В Киеве полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором пострадали четыре человека и один погиб

В Киеве полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором пострадали четыре человека и один погиб

18:38 08.06.2019
В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

17:33 07.06.2019
Хозсуд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа "Артемсоли" – АМКУ

Хозсуд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа "Артемсоли" – АМКУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

Комитет Рады по противодействию коррупции планировал вынести решение о нарушении Минздравом законодательства – Супрун

Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

ПОСЛЕДНЕЕ

В Болгарию на реабилитацию отправилась уже 13-ая группа украинских военнослужащих

Во Львове 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Замминистра здравоохранения Украины Стефанишина подала в отставку

На Закарпатье внедрили новое направление кардиохирургии

Минздрав объявил конкурс на руководящие должности в 6 своих директоратов

В публичных консультациях по введению профлицензирования приняли участие более 500 медиков

"Добробут" открыл направление стоматологии

Украина переходит на новые стандарты лечения ВИЧ

"Производители лекарств Украины" просят НБУ увеличить лимит на перевод средств в зарубежные представительства фармкомпаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА