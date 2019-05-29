Медицина

10:42 29.05.2019

Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

3 мин читать
Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

Переход от практики оценки только цены на лекарственные средства к оценке их ценности дает шанс на то, что при бюджетных закупках инновационные препараты станут доступнее, считает партнер юрфирмы Danevych.Law Борис Даневич.

Комментируя информацию о регистрации препарата генной терапии для излечения после единственного применения спинальной мышечной атрофии (СМА) с объявленной стоимостью $2,125 млн за одну дозу препарата, что составляет абсолютный рекорд стоимости любого лекарственного средства в мире за всю историю, юрист отметил, что "до сих пор в Украине государственное финансирование методов лечения привязано к ключевому фактору цены, а не ценности".

"Именно цена является определяющим критерием в системе публичных закупок, который эффективно действует на конкурентных рынках генерических лекарств, но неэффективно в сфере уникальных инноваций. При этом руководство Минздрава неоднократно подчеркивало важность перехода от оценки исключительно цены на препараты к оценке ценности лечения", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Б.Даневич подчеркнул, что в контексте применения инновационных препаратов одним из направлений реформирования системы финансирования медицины является создание и развитие системы оценки медицинских технологий (HTA), задачей которой является оценка и предоставление Министерству здравоохранения рекомендаций по финансированию, исходя не только из фактора цены, а из совокупности медицинских и экономических критериев.

"Важным в этой истории является, в частности, то, что цена препарата и его ценность - понятия далеко не тождественные. Именно продемонстрировав высокую ценность и несравнимый эффект, производитель смог анонсировать соответствующую цену и не подвергаться критике. Интересно, что предыдущая цена препарата указывалась в промежутке между $1,5-5 млн, что вызвало сомнения у специалистов по оценке медицинских технологий. В то же время, последние результаты клинических исследований этого препарата убедили специалистов в том, что ценность продукта может быть выражена в цене до $2,1 млн, на чем и остановилась компания", - сказал он.

Б.Даневич отметил, что данный препарат является первым в мире, который дает возможность излечения для детей до двух лет, страдающих СМА вместо необходимости осуществлять постоянное лечение. При том объявленная стоимость инновационной терапии составляет около 50% 10-летней стоимости терапии, которая была доступна до сих пор.

"Компания сразу предложила компромиссный финансовый план для страховых компаний и фондов: вместо единовременной оплаты в размере $2,125 млн, предлагается годовая стоимость на уровне $425 тыс. в течение пяти лет, причем с оплатой уже после того, как пациент получает возможность излечения. Оплата в течение пяти лет привязана к эффективности лечения, то есть компания берет на себя риск, связанный с возможным недостижением эффекта от лечения в отдельных случаях", – пояснил юрист.

Б.Даневич отметил, что фармкомания применила инновационный подход к ценообразованию, основанный на ценности инновации для пациента и системы здравоохранения, при котором основная ценность - одноразовость применения для излечения, отсутствие необходимости нести постоянные высокие затраты на поддерживающую терапию в обмен на 50% стоимости предыдущей доступной терапии, причем оплачиваемый постепенно с разделенными рисками между плательщиками и производителем.

"Исследования других компаний в области лечения СМА продолжаются, и пока пациенты и их семьи надеются на вывод новых еще более доступных препаратов в ближайшее время", - сказал он.

Как сообщалось, швейцарская фармкомпания Novartis AG получила разрешение регулятора на продажу самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии у детей в возрасте до двух лет. Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA, Food and Drug Administration) США одобрило использование одноразового препарата Zolgensma, стоимость которого составляет $2,125 млн.

Для сравнения, стоимость второго самого дорогого в мире препарата под названием Luxturna составляет $850 тыс.

Novartis даст страховым компаниям возможность оплачивать стоимость препарата равными частями в течение пяти лет. Компания также обещает частично возместить потраченную на лекарство сумму в случае, если оно окажется неэффективным.

Спинальная мышечная атрофия - это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц и их атрофии.

Теги: #медреформа #украина #цена #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 29.05.2019
Зеленский поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

Зеленский поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

12:12 29.05.2019
Спасатели ликвидировали пожар на корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском"

Спасатели ликвидировали пожар на корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском"

11:42 29.05.2019
Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

11:39 29.05.2019
Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

11:30 29.05.2019
"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно

"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно

11:30 29.05.2019
Правительство передало Калушскую ТЭЦ территориальной общине Калуша

Правительство передало Калушскую ТЭЦ территориальной общине Калуша

11:19 29.05.2019
Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

11:12 29.05.2019
На корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском" произошел пожар

На корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском" произошел пожар

11:00 29.05.2019
"Нафтогаз" с июня начнет торговать газом на Украинской энергетической бирже

"Нафтогаз" с июня начнет торговать газом на Украинской энергетической бирже

10:55 29.05.2019
Двое горняков погибли на шахте во Львовской области

Двое горняков погибли на шахте во Львовской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

Комитет Рады по противодействию коррупции планировал вынести решение о нарушении Минздравом законодательства – Супрун

Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

Корью в Украине с начала года заболело более 45 тыс. человек – ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

В Украине в 2018 году изготовили 292 рентген-устройств

Государство начнет закупать услуги сопровождения и профилактики ВИЧ у неправительственных организаций – ЦОЗ

Инвестиции БХФЗ в 2018г составили почти 162 млн грн

НСЗУ деактивировала более 10 тыс. заключенных с нарушениями деклараций в одном из медучреждений первички Ирпеня

Корью в Украине с начала года заболели более 50 тыс. человек – ЦОЗ

Фармкомпания Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата

Страх сдавать тест на ВИЧ является основной проблемой распространения заболевания – мнение

Кабмин объявил повторный конкурс на должность замглавы НСЗУ

Минздрав инвестирует в превентивную медицину с 2016 г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА