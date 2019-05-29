Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

Переход от практики оценки только цены на лекарственные средства к оценке их ценности дает шанс на то, что при бюджетных закупках инновационные препараты станут доступнее, считает партнер юрфирмы Danevych.Law Борис Даневич.

Комментируя информацию о регистрации препарата генной терапии для излечения после единственного применения спинальной мышечной атрофии (СМА) с объявленной стоимостью $2,125 млн за одну дозу препарата, что составляет абсолютный рекорд стоимости любого лекарственного средства в мире за всю историю, юрист отметил, что "до сих пор в Украине государственное финансирование методов лечения привязано к ключевому фактору цены, а не ценности".

"Именно цена является определяющим критерием в системе публичных закупок, который эффективно действует на конкурентных рынках генерических лекарств, но неэффективно в сфере уникальных инноваций. При этом руководство Минздрава неоднократно подчеркивало важность перехода от оценки исключительно цены на препараты к оценке ценности лечения", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Б.Даневич подчеркнул, что в контексте применения инновационных препаратов одним из направлений реформирования системы финансирования медицины является создание и развитие системы оценки медицинских технологий (HTA), задачей которой является оценка и предоставление Министерству здравоохранения рекомендаций по финансированию, исходя не только из фактора цены, а из совокупности медицинских и экономических критериев.

"Важным в этой истории является, в частности, то, что цена препарата и его ценность - понятия далеко не тождественные. Именно продемонстрировав высокую ценность и несравнимый эффект, производитель смог анонсировать соответствующую цену и не подвергаться критике. Интересно, что предыдущая цена препарата указывалась в промежутке между $1,5-5 млн, что вызвало сомнения у специалистов по оценке медицинских технологий. В то же время, последние результаты клинических исследований этого препарата убедили специалистов в том, что ценность продукта может быть выражена в цене до $2,1 млн, на чем и остановилась компания", - сказал он.

Б.Даневич отметил, что данный препарат является первым в мире, который дает возможность излечения для детей до двух лет, страдающих СМА вместо необходимости осуществлять постоянное лечение. При том объявленная стоимость инновационной терапии составляет около 50% 10-летней стоимости терапии, которая была доступна до сих пор.

"Компания сразу предложила компромиссный финансовый план для страховых компаний и фондов: вместо единовременной оплаты в размере $2,125 млн, предлагается годовая стоимость на уровне $425 тыс. в течение пяти лет, причем с оплатой уже после того, как пациент получает возможность излечения. Оплата в течение пяти лет привязана к эффективности лечения, то есть компания берет на себя риск, связанный с возможным недостижением эффекта от лечения в отдельных случаях", – пояснил юрист.

Б.Даневич отметил, что фармкомания применила инновационный подход к ценообразованию, основанный на ценности инновации для пациента и системы здравоохранения, при котором основная ценность - одноразовость применения для излечения, отсутствие необходимости нести постоянные высокие затраты на поддерживающую терапию в обмен на 50% стоимости предыдущей доступной терапии, причем оплачиваемый постепенно с разделенными рисками между плательщиками и производителем.

"Исследования других компаний в области лечения СМА продолжаются, и пока пациенты и их семьи надеются на вывод новых еще более доступных препаратов в ближайшее время", - сказал он.

Как сообщалось, швейцарская фармкомпания Novartis AG получила разрешение регулятора на продажу самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии у детей в возрасте до двух лет. Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA, Food and Drug Administration) США одобрило использование одноразового препарата Zolgensma, стоимость которого составляет $2,125 млн.

Для сравнения, стоимость второго самого дорогого в мире препарата под названием Luxturna составляет $850 тыс.

Novartis даст страховым компаниям возможность оплачивать стоимость препарата равными частями в течение пяти лет. Компания также обещает частично возместить потраченную на лекарство сумму в случае, если оно окажется неэффективным.

Спинальная мышечная атрофия - это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц и их атрофии.