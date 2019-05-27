НСЗУ деактивировала более 10 тыс. заключенных с нарушениями деклараций в одном из медучреждений первички Ирпеня

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) деактивировала более 10,244 тыс. деклараций с врачами первичного звена в одном из медучреждений первичного звена Ирпеня (Киевская обл.).

Как сообщает пресс-служба НСЗУ, в ходе мониторинга исполнения договора НСЗУ с КНП "Ирпенский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Ирпенского горсовета в апреле 2019 года была проведена выездная проверка, в ходе которой НСЗУ проработали 16,703 тыс. распечатанных экземпляров деклараций в амбулатории общей практики семейной медицины № 1.

Проверка была начата после поступившего в марте 2019 года в НСЗУ обращения от законного представителя трехлетнего ребенка о том, что декларация с использованными персональными данными этого ребенка была внесена работниками этого КНП в электронную систему здравоохранения без ведома законного представителя ребенка. При этом учреждение здравоохранения, в котором на самом деле обеспечивались медицинские услуги ребенку и где законный представитель ребенка избрал для нее врача, не получило деньги за предоставленные услуги, о чем НСЗУ сообщил руководитель "пострадавшего" от таких действий учреждения здравоохранения.

По результатам сверки было установлено, что 10,244 тыс. деклараций были поданы с нарушениями порядка. Так, некоторые экземпляры деклараций не были вообще напечатаны, значительная часть напечатанных деклараций не содержали подписи пациента. Часть деклараций были заполнены не по установленной форме, часть заполнены не в системе электронного здравоохранения, а "от руки", что противоречит требованиям порядка.

"Такие нарушения могут свидетельствовать о том, что некоторые пациенты на самом деле могли не выбирать врачей указанного медицинского учреждения. Для установления таких случаев соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы", - сообщает НСЗУ.

В ходе дополнительного анализа деклараций НСЗУ также обнаружила ошибки в персональных данных пациентов (неправильное указание фамилии, имени, отчества и др.), подписание одной подписью четырех и больше деклараций разных пациентов (без учета заполнения и подписания декларации законным представителем), подписание декларации одного и того же пациента различными подписями, внесение некорректных данных в разделе "законный представитель пациента" в декларациях детей.

По итогам выездной проверки НСЗУ провела заседание комиссии по верификации данных в электронной системе здравоохранения НСЗУ, на которую представителям КНП "Ирпенский городской центр ПМСП" Ирпенского городского совета была предоставлена копия заключения по результатам мониторинга. Также НСЗУ предложила медучреждению предоставить объяснения по ситуации и исправить ошибки.

"Администрация учреждения здравоохранения предоставила объяснения о совершенных нарушениях порядка, но декларации с нарушением оставались активными в электронной системе, а следовательно нарушения не были исправлены. Поэтому на заседании комиссии 16 мая было принято решение о деактивации в электронной системе здравоохранения 10,244 тыс. деклараций о выборе врачей", - сообщает НСЗУ.

После получения от клиники следующего отчета служба также намерена подать на него возражения и произвести перерасчет средств, заплаченным по поданным с нарушениями декларациям.

"НСЗУ и в дальнейшем будет следить за соблюдением учреждениями-партнерами условий договоров, а также за соблюдением прав пациентов на свободный выбор врача и защите персональных данных. Результаты проверок, которые будет осуществлять НСЗУ, будут открытыми и доступными как для заведений, так и для общественности", - подчеркивают в НСЗУ.