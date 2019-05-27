Медицина

17:23 27.05.2019

Корью в Украине с начала года заболели более 50 тыс. человек – ЦОЗ

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Корью в Украине с начала года заболели более 50 тыс. человек – ЦОЗ

 В Украине с начала 2019 года корью заболели 50,749 тыс. человек, из них 26,844 тыс. детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с 17 по 23 мая 2019 года корью заболело 1,483 тыс. человек, в том числе 807 детей.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (291 больной, из них 112 детей), Хмельницкой (124/85), Киевской (107/55), Тернопольской (103/69) областях и Киеве (128/58).

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий иммунизации по состоянию на 22 мая вакцинировано 14,764 тыс. чел., что составляет 52,9% запланированного количества.

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 23 мая 2019 года в Украине было более 862,58 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Теги: #корь #украина #минздрав
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