Медицина

14:20 24.05.2019

Бизнес поддержит стимулирующие развитие страховой медицины изменения – глава НС "Фармак"

2 мин читать
Бизнес поддержит стимулирующие развитие страховой медицины изменения – глава НС "Фармак"

Бизнес поддержит изменения в нормативной базе, которые стимулировали бы развитие страховой медицины, считает глава наблюдательного совета фармкомпании ПАО "Фармак" (Киев) Филя Жебровская.

"Одно лишь государство не должно финансировать систему здравоохранения. "Фармак" страхует своих сотрудников. Мы тратим на это 10 млн грн из своей чистой прибыли. И эти выплаты облагаются подоходным налогом с сотрудников компании. Если бы бизнесу предложили небольшие изменения, освободив эти затраты от подоходного налога, обязали страховать своих сотрудников, мы бы быстрее изменили подходы, и в стране бы заработала широкомасштабная страховая медицина", - сказала она в интервью изданию "Новое время".

При этом она отметила, что позитивно оценивает изменения в сфере здравоохранения, касающиеся лечебного процесса и лекарственного обеспечения, в частности, введение Национального перечня основных лекарственных средств, а также протоколов лечения.

"Сегодня без них ни один врач не будет назначать лекарства. И это очень и для пациента, и для нас. Потому что для нас важны правила игры, мы знаем, чего хочет здравоохранение, чем оно лечит пациентов, а мы подстраиваемся под существующие стандарты", - сказала она.

Как сообщалось, ПАО "Фармак" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом - до 1,05 млрд грн.

"Фармак" - производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира.

В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В "Фармаке" функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с нормативными требованиями и мировыми стандартами ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская.

Теги: #фармак #жебровская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 20.05.2019
"Фармак" ожидает решения Верховного суда относительно хорошо известной марки "Корвалол Corvalolum"

"Фармак" ожидает решения Верховного суда относительно хорошо известной марки "Корвалол Corvalolum"

13:55 22.03.2019
Фармпроизводитель "Фармак" в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

Фармпроизводитель "Фармак" в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

11:54 21.03.2019
В парламенте разработан законопроект о легализации медицинского каннабиса

В парламенте разработан законопроект о легализации медицинского каннабиса

15:59 19.03.2019
Нарушение украинскими фармпроизводителями прав интеллектуальной собственности приводит к уходу с рынка иностранных инвесторов - эксперт

Нарушение украинскими фармпроизводителями прав интеллектуальной собственности приводит к уходу с рынка иностранных инвесторов - эксперт

10:18 12.03.2019
МЭРТ признал торговый знак "Нафтизин" хорошо известным

МЭРТ признал торговый знак "Нафтизин" хорошо известным

13:23 11.03.2019
"Фармак" не может провести исследования нового препарата из-за особенностей украинского патентного законодательства – эксперт

"Фармак" не может провести исследования нового препарата из-за особенностей украинского патентного законодательства – эксперт

14:37 07.03.2019
"В Украине до сих пор действуют патенты, которые давно закончились в других странах" – Таранчук

"В Украине до сих пор действуют патенты, которые давно закончились в других странах" – Таранчук

17:46 31.01.2019
Для организации производства вакцин в Украине нужна гарантия государственной закупки – "Фармак"

Для организации производства вакцин в Украине нужна гарантия государственной закупки – "Фармак"

16:44 24.01.2019
"Фармак" в 2018 году вывел на рынок 17 брендов

"Фармак" в 2018 году вывел на рынок 17 брендов

12:53 18.01.2019
"Фармак" планирует выйти на американский рынок до конца 2019г.

"Фармак" планирует выйти на американский рынок до конца 2019г.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комитет Рады по противодействию коррупции планировал вынести решение о нарушении Минздравом законодательства – Супрун

Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

Корью в Украине с начала года заболело более 45 тыс. человек – ЦОЗ

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 57 бойцов Нацгвардии

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская разработка полимерного материала с мощными дезсвойствами получила награду Sanofi молодым ученым

Европейский инвестиционный банк выделил около 54 млн грн для реконструкции шести больниц в Харькове

Киев планирует создать детскую клинику интенсивной терапии на базе детской больницы в Печерском районе

Зеленский: Украина вкладывает в лечение болезней, а нужно - в превентивную медицину

Печерский райсуд Киева в очередной раз запретил проводить выборы ректора НМУ им. Богомольца

НСЗУ и Гослекслужба начали обмен данными через нацсистему электронного взаимодействия "Трембита"

Европейский инвестиционный банк выделил около 54 млн грн для реконструкции шести больниц в Харькове

Верховный суд отложил вынесение решения относительно известной марки "Корвалол Corvalolum"

Прокуратура Киева рассматривает 6 производств против экс-руководства НМУ им. А.А. Богомольца

Аптечные продажи в апреле выросли на 16% в денежном выражении, в натуральном сократились на 3,7%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА