Бизнес поддержит стимулирующие развитие страховой медицины изменения – глава НС "Фармак"

Бизнес поддержит изменения в нормативной базе, которые стимулировали бы развитие страховой медицины, считает глава наблюдательного совета фармкомпании ПАО "Фармак" (Киев) Филя Жебровская.

"Одно лишь государство не должно финансировать систему здравоохранения. "Фармак" страхует своих сотрудников. Мы тратим на это 10 млн грн из своей чистой прибыли. И эти выплаты облагаются подоходным налогом с сотрудников компании. Если бы бизнесу предложили небольшие изменения, освободив эти затраты от подоходного налога, обязали страховать своих сотрудников, мы бы быстрее изменили подходы, и в стране бы заработала широкомасштабная страховая медицина", - сказала она в интервью изданию "Новое время".

При этом она отметила, что позитивно оценивает изменения в сфере здравоохранения, касающиеся лечебного процесса и лекарственного обеспечения, в частности, введение Национального перечня основных лекарственных средств, а также протоколов лечения.

"Сегодня без них ни один врач не будет назначать лекарства. И это очень и для пациента, и для нас. Потому что для нас важны правила игры, мы знаем, чего хочет здравоохранение, чем оно лечит пациентов, а мы подстраиваемся под существующие стандарты", - сказала она.

Как сообщалось, ПАО "Фармак" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом - до 1,05 млрд грн.

"Фармак" - производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира.

В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В "Фармаке" функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с нормативными требованиями и мировыми стандартами ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская.