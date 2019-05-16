Выводы Счетной палаты об эффективности программы "Доступные лекарства" ложные и манипулятивные – Минздрав

Счетная палата при проведении аудита правительственной программы реимбурсации (возмещения) стоимости лексредств не учла существенных фактов, вследствие чего часть выводов является манипулятивной или вовсе ложной, считают в Министерстве здравоохранения Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, эксперты Счетной палаты пришли к выводу, что действующий механизм реимбурсации путем определения предельной оптово-отпускной цены (верхней границы стоимости лекарственных средств), а также установление ограничений по количеству международных непатентованных названий (действующих веществ) лекарственных средств (23 из 245 имеющихся), которые могут возмещаться, "не ставят целью обеспечить потребность больных в таких лекарствах, а также достичь эффективности лечения".

В министерстве отметили, что в программе принимают участие только препараты из Национального перечня основных лекарственных средств, сформированного на основе актуального списка препаратов для лечения самых распространенных заболеваний Всемирной организации здравоохранения. В целом для программы "Доступные лекарства" из 427 МНН препаратов Нацперечня отобрано 23 МНН, которые используются для лечения именно сердечно-сосудистых болезней, астмы и диабета.

В обновленный реестр программы вошло 258 торговых названий препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие отпускаются с небольшой доплатой.

В то же время анализ эффективности "Доступных лекарств", который в 2018 году проводило Европейское региональное бюро ВОЗ, подтвердил, что цены на лекарственные средства, подлежащие возмещению, снизились с началом внедрения программы.

От Счетной палаты также поступило замечание об отсутствии четких индикаторов эффективности программы, однако Минздрав настаивает на существовании таких индикаторов.

Согласно сообщению, Минздрав в конце первого квартала каждого года получает данные из регионов, согласно которым в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на 2% в среднем снизилось количество вызовов экстренной помощи с подозрением на инфаркт или инсульт и на 12% - количество вызовов экстренной помощи с диагнозом бронхиальная астма.

Кроме того, в министерстве отметили, что все препараты по программе "Доступные лекарства" - как иностранного, так и отечественного производства - прошли процедуру государственной регистрации и проверенные должным образом. Также с начала действия программы по данным регионов и Киева (апрель 2017 года по 31 марта 2019 года) возмещено более 36 млн (бумажных) рецептов на сумму 1,9 млрд грн.