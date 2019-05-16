Медицина

16:25 16.05.2019

Выводы Счетной палаты об эффективности программы "Доступные лекарства" ложные и манипулятивные – Минздрав

2 мин читать
Выводы Счетной палаты об эффективности программы "Доступные лекарства" ложные и манипулятивные – Минздрав

Счетная палата при проведении аудита правительственной программы реимбурсации (возмещения) стоимости лексредств не учла существенных фактов, вследствие чего часть выводов является манипулятивной или вовсе ложной, считают в Министерстве здравоохранения Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, эксперты Счетной палаты пришли к выводу, что действующий механизм реимбурсации путем определения предельной оптово-отпускной цены (верхней границы стоимости лекарственных средств), а также установление ограничений по количеству международных непатентованных названий (действующих веществ) лекарственных средств (23 из 245 имеющихся), которые могут возмещаться, "не ставят целью обеспечить потребность больных в таких лекарствах, а также достичь эффективности лечения".

В министерстве отметили, что в программе принимают участие только препараты из Национального перечня основных лекарственных средств, сформированного на основе актуального списка препаратов для лечения самых распространенных заболеваний Всемирной организации здравоохранения. В целом для программы "Доступные лекарства" из 427 МНН препаратов Нацперечня отобрано 23 МНН, которые используются для лечения именно сердечно-сосудистых болезней, астмы и диабета.

В обновленный реестр программы вошло 258 торговых названий препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие отпускаются с небольшой доплатой.

В то же время анализ эффективности "Доступных лекарств", который в 2018 году проводило Европейское региональное бюро ВОЗ, подтвердил, что цены на лекарственные средства, подлежащие возмещению, снизились с началом внедрения программы.

От Счетной палаты также поступило замечание об отсутствии четких индикаторов эффективности программы, однако Минздрав настаивает на существовании таких индикаторов.

Согласно сообщению, Минздрав в конце первого квартала каждого года получает данные из регионов, согласно которым в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на 2% в среднем снизилось количество вызовов экстренной помощи с подозрением на инфаркт или инсульт и на 12% - количество вызовов экстренной помощи с диагнозом бронхиальная астма.

Кроме того, в министерстве отметили, что все препараты по программе "Доступные лекарства" - как иностранного, так и отечественного производства - прошли процедуру государственной регистрации и проверенные должным образом. Также с начала действия программы по данным регионов и Киева (апрель 2017 года по 31 марта 2019 года) возмещено более 36 млн (бумажных) рецептов на сумму 1,9 млрд грн.

Теги: #лекарства #минздрав #счетная_палата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 13.05.2019
Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

17:16 11.05.2019
Минздрав предлагает увеличить стоимость госинвестпроекта реконструкции и расширения Национального института рака на 1,084 млрд грн

Минздрав предлагает увеличить стоимость госинвестпроекта реконструкции и расширения Национального института рака на 1,084 млрд грн

15:51 08.05.2019
Суд отменил финансовые полномочия самопровозглашенного ректора Одесского медуниверситета

Суд отменил финансовые полномочия самопровозглашенного ректора Одесского медуниверситета

14:07 08.05.2019
Кабмин одобрил унификацию внесения данных в госреестр лексредств

Кабмин одобрил унификацию внесения данных в госреестр лексредств

17:34 06.05.2019
Минздрав Украины инициировал проверку тендерных условий по развитию Национального института рака

Минздрав Украины инициировал проверку тендерных условий по развитию Национального института рака

15:31 02.05.2019
Минздрав предложил исключить моющие средства из порядка госрегистрации дезинфекционных средств

Минздрав предложил исключить моющие средства из порядка госрегистрации дезинфекционных средств

15:08 26.04.2019
Минздрав подписал договоры с международными организациями о закупке лекарств за счет госбюджета 2019г

Минздрав подписал договоры с международными организациями о закупке лекарств за счет госбюджета 2019г

16:23 25.04.2019
Американская торговая палата в Украине подчеркивает важность продолжения реформы здравоохранения

Американская торговая палата в Украине подчеркивает важность продолжения реформы здравоохранения

12:45 24.04.2019
Правительство разрешило Минздраву дополнительно закупить вакцины КПК за счет сэкономленных на международных закупках средств

Правительство разрешило Минздраву дополнительно закупить вакцины КПК за счет сэкономленных на международных закупках средств

17:57 23.04.2019
Выводы аудита Счетной палаты Украины могут оставить тяжелых пациентов без лечения

Выводы аудита Счетной палаты Украины могут оставить тяжелых пациентов без лечения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

Корью в Украине с начала года заболело более 45 тыс. человек – ЦОЗ

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 57 бойцов Нацгвардии

Новая система здравоохранения в Украине будет развиваться независимо от политических событий

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ разрешил концентрацию медсети "Добробут" и клиники "БОРИС"

Апелляционный суд вернул Минздраву возможность провести конкурс на должность ректора НМУ

Программа "Безоплатная диагностика" может быть отсрочена – глава НСЗУ

Налогообложение проведения клинических исследований нечетко урегулировано законом – ЕБА

Уровень заболеваемости корью за неделю вырос на 63% - ЦОЗ

Институт им.Амосова планирует завершить строительство нового корпуса в октябре 2019 года

На Харьковщине более 3 тыс. человек заболели корью с начала года, почти треть из них дети

В Украине 1 тыс. детей заболело злокачественными новообразованиями в 2017г

Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

Бахмутская больница планирует купить компьютерный томограф стоимостью до 16 млн грн.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА