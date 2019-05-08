Суд отменил финансовые полномочия самопровозглашенного ректора Одесского медуниверситета

Пятый апелляционный административный суд снял с Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Одесской области обязательство осуществлять выплаты за подписью самопровозглашенного ректора Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) Юрия Сухина, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, суд удовлетворил апелляционную жалобу, поданную Минздравом 25 апреля, относительно решения Одесского окружного админсуда.

В министерстве отмечают, что выплаты зарплат и стипендий не будут возобновлены в ближайшее время, ведь сторонники экс-ректора ОНМедУ Валерия Запорожана препятствуют уполномоченным лицам осуществлять управление учреждением.

Ранее Одесский окружной админсуд по заявлению Ю.Сухина принял решение, которым обязал ГУ Государственной казначейской службы Украины в Одесской области осуществлять выплаты, платежи (зарплат и стипендий) ОНМедУ за подписью противоправного и. о. ректора Ю.Сухина.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Минздрав отстранил В.Запорожана от исполнения служебных обязанностей ректора ОНМедУ, а в июле того же года досрочно расторг с ним контракт в связи с тем, что тот не допустил комиссию, прибывшую в университет для проверки его деятельности на занимаемой должности. В.Запорожан не согласился с решением Минздрава и отстаивал свою позицию в судах.

В начале лета 2018 года Минздрав назначил и.о. ректора ОНМедУ Константина Аймедова, однако Окружной админсуд Киева остановил это назначение и запретил министерству назначать кого-либо на эту должность (за исключением случаев, предусмотренных законом "О высшем образовании"). Минздрав подал апелляцию на это решение.

Позже, 7 сентября, ведомство признало в качестве и.о. ректора ОНМедУ проректора по научно-педагогической работе Владлену Дубинину и заявило, что все документы вуза Госказначейство будет принимать исключительно за ее подписью.

В начале декабря Минздрав заявил о захвате здания ОНМедУ сторонниками экс-ректора В.Запорожана и связал указанные события с рассмотрением комиссией Министерства юстиции жалобы Минздрава относительно незаконной регистрации руководителем ОНМедУ Ю.Сухина.

Кабинет министров 27 декабря 2018 года одобрил предложение Минздрава о создании Национального Одесского медицинского университета путем слияния Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского. Студенты Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского должны продолжить обучение в Национальном Одесском медицинском университете.