Медицина

16:11 07.05.2019

Выплаты по временной нетрудоспособности в I кв. получил около 1 млн чел.

1 мин читать
Выплаты по временной нетрудоспособности в I кв. получил около 1 млн чел.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за январь-апрель 2019 года профинансировал предоставление помощи по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и пособия на погребение для около 1 млн застрахованных лиц, сообщает пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком) предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично (в зависимости от продолжительности страхового стажа) компенсирует потерю заработной платы (дохода). Пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в размере 100% средней заработной платы (дохода) и не зависит от страхового стажа.

Как сообщалось, количество профессиональных заболеваний в Украине за январь-март 2019 года увеличилось на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество несчастных случаев на производстве снизилось на 5%, количество смертельных несчастных случаев - на 1,1%.

Теги: #выплаты #медреформа #нетрудоспособность #украина #фссу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 07.05.2019
Собрание судей ВАКС избрало судью Крука заместителем Танасевич и утвердило шестерых следственных судей

Собрание судей ВАКС избрало судью Крука заместителем Танасевич и утвердило шестерых следственных судей

17:00 07.05.2019
От взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный

От взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный

16:49 07.05.2019
Растаможенные б/у иномарки охватили 77% апрельского рынка легковых авто

Растаможенные б/у иномарки охватили 77% апрельского рынка легковых авто

16:48 07.05.2019
"Киевтеплоэнерго" отменил тендер на ОСАГО

"Киевтеплоэнерго" отменил тендер на ОСАГО

16:45 07.05.2019
Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

16:44 07.05.2019
"Атомные энергетические системы Украины" объявили о намерении разрабатывать Сафоновское месторождение урановых руд

"Атомные энергетические системы Украины" объявили о намерении разрабатывать Сафоновское месторождение урановых руд

16:42 07.05.2019
Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 26,34 грн/$1

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 26,34 грн/$1

16:39 07.05.2019
"Киевмедспецтранс" заявил о намерении застраховать в "УПСК сотрудников от НС на транспорте

"Киевмедспецтранс" заявил о намерении застраховать в "УПСК сотрудников от НС на транспорте

16:39 07.05.2019
Киев против отмены паевых взносов без компенсации их для бюджета

Киев против отмены паевых взносов без компенсации их для бюджета

16:04 07.05.2019
Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Корью в Украине с начала года заболело более 45 тыс. человек – ЦОЗ

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 57 бойцов Нацгвардии

Новая система здравоохранения в Украине будет развиваться независимо от политических событий

Депутаты предлагают не включать в медреформу медучреждения НАМНУ и Госуправделами

Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Винницкая область увеличила количество стентирований

Минздрав Украины инициировал проверку тендерных условий по развитию Национального института рака

Гослекслужба Украины запретила препарат производства "Лекхим-Харьков"

Корью в Украине с начала года заболело более 45 тыс. человек – ЦОЗ

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 57 бойцов Нацгвардии

Гослекслужба запретила нескольких препаратов канадского и германского происхождения

Минздрав предложил исключить моющие средства из порядка госрегистрации дезинфекционных средств

Днепропетровская область обеспечена вакцинами от 10 инфекций, а также получила вакцину от бешенства – обладминистрация

Суд признал недостоверной распространенную на одном из одесских сайтов информацию о фармкомпании "Интерхим"

Минздрав подписал договоры с международными организациями о закупке лекарств за счет госбюджета 2019г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА