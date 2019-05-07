Выплаты по временной нетрудоспособности в I кв. получил около 1 млн чел.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за январь-апрель 2019 года профинансировал предоставление помощи по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и пособия на погребение для около 1 млн застрахованных лиц, сообщает пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком) предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично (в зависимости от продолжительности страхового стажа) компенсирует потерю заработной платы (дохода). Пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в размере 100% средней заработной платы (дохода) и не зависит от страхового стажа.

Как сообщалось, количество профессиональных заболеваний в Украине за январь-март 2019 года увеличилось на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество несчастных случаев на производстве снизилось на 5%, количество смертельных несчастных случаев - на 1,1%.