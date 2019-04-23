Медицина

19:16 23.04.2019

Депутаты предлагают не включать в медреформу медучреждения НАМНУ и Госуправделами

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Депутаты предлагают не включать в медреформу медучреждения НАМНУ и Госуправделами

Депутаты разных фракций предлагают не включать в реформирование системы здравоохранения медучреждения системы национальной академии меднаук (НАМНУ) и Государственного управления делами (ГУД) и сохранить за этими медучреждениями прямое финансирование из госбюджета.

Соответствующий законопроект о внесении изменения в Бюджетный кодекс относительно финансового обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения (№10231) зарегистрировали депутаты Константин Ищейкин (БПП), Игорь Молоток ("Воля народа"), Александр Горбунов, Владимир Шкварилюк (оба – "Народный фронт") и Иван Крулько ("Батькивщина").

Законопроект, в частности, предлагает предусмотреть финансирование из госбюджета расходов на реализацию программ и мероприятий, осуществляемых государственными организациями (учреждениями, учреждениями) здравоохранения НАМНУ и ГУД.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является упорядочение отношений в сфере финансового обеспечения за счет средств госбюджета отдельных программ, деятельности учреждений здравоохранения в процессе поэтапной реализации некоторых положений закона о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения (закон о медреформе – ИФ).

Комментируя законопроект, заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что данная законодательная инициатива является ответом на информацию Минздрава о подготовке изменений, позволяющих всем гражданам Украины получать медпомощь в ведомственных медучреждениях, в частности, в клинике "Феофания" по принципу "деньги идут за пациентом".

"Согласно закону о медицинской реформе, уже со следующего года туда можно будет любому человеку по направлению любого семейного врача, а не по удостоверению депутата. А Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатит услуги конкретного пациента, кто бы это ни был. Реакция не заставила себя ждать, сразу был зарегистрирован законопроект, имеющий целью исключить "Феофанию" из медицинской реформы и оставить все как было", - написал он на своей странице сети Facebook.

Как сообщалось, 16 апреля текущего года Минздрав сообщил о начале консультаций ведомственных клиник по вопросам заключения договоров с НСЗУ в рамках медреформы.

В приоритетном перечне Минздрава по подготовке к работе в медреформе, в частности, учреждения, находящиеся в подчинении Минздрава, - больница "Охматдет", Национальный институт рака, Институт детской кардиохирургии, Институт сердца, учреждения Национальной академии медицинских наук, учреждения "Укрзализныци", медучреждения силовых ведомств и ветеранов.

Кроме того, в настоящее время Минздрав создал рабочую группу для подготовки учреждений системы Государственного управления делами.

Теги: #медреформа #украина
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