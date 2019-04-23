Выводы аудита Счетной палаты Украины могут оставить тяжелых пациентов без лечения

Счетная палата Украины во вторник представила отчет аудита государственных закупок лекарств и медицинских изделий, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается в сообщении, некоторые замечания относительно процесса закупок ставят под угрозу доступ тяжелых пациентов к бесплатному лечению. В частности, аудиторы Счетной палаты считают незаконным включение в бюджетное финансирование закупок лекарств по 15 группам заболеваний, среди которых - лекарства для онкологии, легочной артериальной гипертензии, дыхательных расстройств новорожденных, гемолитической болезни новорожденных, медицинской помощи при кровотечениях, для лечение бесплодия женщин, от муковисцедоза, сердечно-сосудистых заболеваний, перитонеального диализа, гепатитов В и С.

При этом в Минздраве настаивают на законодательном основании закупок - акты правительства и законы.

Кроме того, по его данным, аудиторы исключили из перечня препаратов, закупаемых за государственные средства, лекарства для онкобольных детей "off-label", используемые в случае очень редких форм опухолей именно в детской онкологии или тогда, когда нет убедительной реакции на "разрешенное" лечение.

При этом в министерстве отмечают, что по рекомендации Счетной палаты по итогам предыдущего аудита 2015-2017 гг. разработан порядок отбора специализированных организаций для закупок лекарств и медизделий; установлены сроки всех процедур закупок - от утверждения номенклатур и технических задач до осуществления распределения и перераспределения лекарств; через обновленные условия договоров со специализированными организациями внедрен контроль за сроками всех тендерных процедур и поставкой лекарств; налажена еженедельная электронная отчетность международных организаций по всем процедурам, связанным с закупками, и т.д.

Проверка проводилась по инициативе главы депутатской фракции "Всеукраинское объединение" Батькивщина" Юлии Тимошенко и длилась более полугода

В настоящее время текст отчета аудита госзакупок лекарств отсутствует.