ЦОЗ и Минздрав планируют до июля представить новую стратегию иммунизации на 5 лет

Госучреждение "Центр общественного здоровья" (ЦОЗ) и Минздрав планируют до конца июня представить Кабинету министров новую стратегию иммунизации населения на пять лет и обновленный календарь прививок, сообщил генеральный директор Госучреждения "Центр общественного здоровья" (ЦОЗ) Владимир Курпита.

"Мы планируем до июня подать в Кабмин новую стратегию иммунизации на следующие пять лет, которая будет предусматривать внесение изменений и расширение календаря прививок", - сказал он в ходе встречи со СМИ, организованной компаний GSK рамках Всемирной недели иммунизации в пятницу.

В.Курпита также сообщил, что Минздрав "перезапустил" работу Национальной технической экспертной группы по иммунизации.

Как сообщалось со ссылкой на В.Курпиту, приказ Минздрава о возможности распределять закупленные за счет госбюджета вакцины частным клиникам и физлицам-предпринимателям, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и принимают участие в медреформе, может быть опубликован на следующей неделе.