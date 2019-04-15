Министерства здравоохранения Украины и США планируют заключить меморандум о сотрудничестве

Министерство здравоохранения Украины и Министерство здравоохранения и социальных служб США планируют заключить меморандум о сотрудничестве в сферах лечения и предотвращения онкологических заболеваний, клинических и научных исследований в области онкологии, общей вакцинации и вакцинации для профилактики папилломавируса.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, соответствующие вопросы и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун обсудила на встрече с министром здравоохранения и социальных служб США Алексом Азаром.

По словам У.Супрун, международные партнеры отмечают позитивные результаты реформы системы здравоохранения в Украине.

"Международные партнеры пристально следят за трансформацией системы здравоохранения в Украине и приятно удивлены результатами. Есть серьезный запрос на наш опыт внедрения изменений и просьбы поделиться" инструкции. Мы строим современную систему здравоохранения с нуля, поэтому можем учиться на ошибках других. Впрочем, есть серьезные вызовы - изменения приходится делать на фоне войны, политической нестабильности и забюрократизированности страны", - процитировала пресс-служба и.о. министра.