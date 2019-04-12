Минздрав совместно с ВБ в 2018г закупил для Закарпатского центра экстренной медпомощи 22 автомобиля

Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи в 2018 году в рамках совместного проекта Всемирного банка и Министерства здравоохранения Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей" получил 22 новых автомобиля специального назначения (типа "С" - шесть, типа "В" - 16) на базе Citroen Jumper.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, автомобили оснащены электрокардиографами и дефибрилляторами, а также необходимым медицинским оборудованием для проведения сердечно-легочных реанимаций.

На этих автомобилях бригады экстренной медпомощи в 2018 году осуществили более 31 тыс. выездов, провели 18 сердечно-легочных реанимаций. При этом работники экстренной помощи доставили 130 пациентов из горных районов Закарпатья с острым коронарным синдромом в пределах терапевтического окна - оптимального времени для оказания медицинской помощи.