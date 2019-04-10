Фонд EEGF III под управлением Horizon Capital стал миноритарием медсети "Добробут"

Фонд Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III) под управлением Horizon Capital приобрел миноритарный пакет акций компании "Добробут" – одной из ведущих частной медицинской сети поликлиник и специализированных центров в Киеве и Киевской области, говорится в сообщении компаний в среду.

"Наши планы требуют серьезных инвестиций и знания, опыт и капитал Horizon Capital поддержат наш амбициозный стратегический план", – приводится в релизе комментарий генерального директора и совладельца "Добробута" Олега Калашникова.

По его словам, в ближайших планах - открытие еще одного лечебного центра в Киеве на 10 тыс. кв. м с воплощением мирового опыта в хирургии, онкологии и кардиохирургии.

Основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная выразила мнение, что вход Horizon Capital в этот стратегический сектор вместе с поддержкой его международных институциональных инвесторов позволит привнести капитал, прозрачность и современное оборудование.

Участники сделки не разглашают ее условия, однако О.Калашников указал, что "речь идет не о продаже части бизнеса, а о наращивании капитала и увеличении масштаба компании".

"У нас амбициозные планы по дальнейшему развитию сети - это и открытие новых клиник, и расширение медицинских направлений, и освоение новых компетенций", – подчеркнул он.

В конце марта Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил, что предоставил кипрской Dealbeta Investments Limited, созданной фондом EEGF III, вместе с О.Калашниковым право на контроль над кипрской компанией Satumco Limited – владельцем медсети "Добробут".

До этого в январе 2019 года АМКУ начал рассмотрение дела о приобретении Satumco Limited одной из старейших частных клиник Киева – клиники "Борис".

Медцентр "Добробут" был создан в 2001 году и ранее включал филиалы в Донецке и Ялте, однако теперь его активы сосредоточены в Киеве и расширены до крупной сети. В частности, в настоящее время она включает в себя станцию неотложной помощи, детские поликлиники на правом и левом берегу, поликлиники для взрослых на правом и левом берегу, стационар для взрослых и детей, детскую и взрослую хирургию, лечебно-диагностический центр, клинический центр "Добробут-Онкология", а также центр клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины.

В январе 2018 года группа инвесторов в составе инвестиционной компании "Конкорд Капитал" и акционера украинской национальной сети оптик "Люксоптика" О.Калашникова приобрела у корпорации UBG (обе - Киев) 80% сети клиник "Добробут". Владельцем корпорации UBG являлся народный депутат Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"), который оставался владельцем 20% акций сети клиник.