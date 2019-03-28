Медицина

17:24 28.03.2019

С начала года в Харьковской области зафиксировано 49 вспышек кори, заболело около 1,5 тыс. человек

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С начала года в Харьковской области зафиксировано 49 вспышек кори, заболело около 1,5 тыс. человек

В Харьковской области продолжает расти количество еженедельно регистрируемых больных корью, сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"За 13-ю неделю по сравнению с 12-й неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 28,0%. Зарегистрировано 160 больных, из них детей - 69 (43,1%)", - говорится в информации, обнародованной на сайте учреждения.

По данным областного лабораторного центра Минздрава, с начала года по состоянию на 27 марта в области зарегистрировано 1,453 тыс. случая заболевания корью. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (963 чел.), из них 490 детей (33,7%).

Почти две трети заболевших (930 чел.) не были привиты от кори. Среди 523 привитых заболевших у 191 чел. была только одна прививка от кори.

С начала 2019 гожа года в Харьковской области зарегистрировано 49 вспышек кори с количеством пораженных 284 чел., из них 20 вспышек в быту, 13 - в учебных заведениях, 11 - в учреждениях здравоохранения, три - по месту работы, два - в учреждениях закрытого типа. Во время инкубационного периода локализована 31 вспышка, в 18-ти противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Теги: #корь #минздрав #харьковская_область
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