"Киевгорстрой" осуществил реконструкцию корпоративной клиники "Медбуд"

ЧАО "Холдинговая компания (ХК) "Киевгорстрой" провело реконструкцию корпоративной многопрофильной клиники "Медбуд", стоимость строительных работ составила 15 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в ходе реконструкции отремонтирован центральный холл и холлы 1, 2, 3, 4 и 7-го этажей, обустроена новая регистратура, медицинский центр обустроен интуитивно понятной системой навигации.

Кроме того, реконструировано крыло поликлинического отделения, оборудованы новые манипуляционные и кабинет гинеколога.

В отделении неврологии проведен ремонт в трех палатах премиум-класса для больных, перенесших инсульт.

Кроме того, оборудованы отделения неврологической реабилитации, отделение ортопедической реабилитации и комфортная зона ожидания. Отделение оборудовано по самым современным требованиям аппаратурой для нейрореабилитации и восстановления после переломов и операций на мышечно-скелетном аппарате.

В ближайших планах - реконструкция отделения реанимации, терапии и хирургии.

В компании уточняют, что в рамках реконструкции клиника оснащена современной оргтехникой и подключена к медицинской информационной системе, позволяющей вести учет карточек пациентов в электронном виде.

Клиника "Медбуд" создана в 1979 году в качестве медико-санитарной части в составе Главкиевгорстроя.