Правительство США поддерживает Украину в реформировании системы здравоохранения

Правительство США поддерживает медицинскую реформу в Украине и отмечает позитивные изменения в системе здравоохранения, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья со ссылкой на специального посла президента США Дебора Биркс на международной встрече PEPFAR COP 2019, которая состоялась 18-22 марта в Йоханнесбурге (ЮАР).

"Мы убеждены, что качественные изменения, начатые в рамках реформы, ускорят внедрение проектов по противодействию ВИЧ/СПИДа. И мы ожидаем от Украины еще лучших показателей в следующем году", - сказала она.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита отметил, что принципы медреформы соответствуют основам американской программы по противодействию ВИЧ/СПИДу PEPFAR.

"Мы благодарны за поддержку со стороны американского правительства реформы здравоохранения Украины. Усиление первичного медицинского звена, развитие системы общественного здоровья и инвестиции в общины - основополагающие принципы реформы, полностью соответствуют инициативам PEPFAR", - сказал он.

Программа PEPFAR поддерживает меры, направленные на укрепление национального и регионального потенциала по противодействию ВИЧ/СПИДу, совершенствование нормативно-правовой базы бюджетного и финансового обеспечения этих мероприятий, реализацию и оценку результативности программ профилактики, ухода и лечения на всех уровнях, а также формирование прозрачных процессов и систем поставки лекарств и медицинских товаров.