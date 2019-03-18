Минздрав Украины установит предельные цены на лекарства из Нацперечня

Министерство здравоохранения Украины установит предельные цены на лекарственные средства из Национального перечня, которые будут зависеть от стоимости действующего вещества в соседних странах, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, аналогичная модель регулирования цен на лекарства уже работает в программе реимбурсации и дает положительные результаты. Через программу "Доступные лекарства" регулируются цены на 23 действующих вещества, еще для 30 препаратов Минздрав планирует в этом году ввести ценовое регулирование по модели референтного ценообразования (сравнение цен на лекарства в пяти соседних странах).

Как отмечают в министерстве, около 60 из 427 препаратов Нацперечня в денежном выражении составляют 80% от общего объема закупок. Ожидается, что введение регулирования стоимости этих препаратов позволит медучреждениям сэкономить средства для закупки большего количества лекарств.

Ограничение цен на лекарства будет действовать на закупки медучреждениями за бюджетные средства и применятся для тех препаратов, цены на которые в Украине выше, чем в других странах. Цена будет устанавливаться на основе среднего из трех наименьших значений пяти соседних стран.

Дополнительно будет применяться понижающий коэффициент 0,8 для коррекции цены на уровень дохода и платежеспособности в Украине. Такая методика применения коррекции на уровень дохода и понижающего коэффициента рекомендована ВОЗ для стран, имеющих низкий уровень доходов граждан.