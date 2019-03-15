Медицина

13:58 15.03.2019

Программа заместительной терапии охватила 3,8% потребителей опиоидов - ЦОЗ

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Программа заместительной терапии охватила 3,8% потребителей опиоидов - ЦОЗ

Государственная программа заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) в 2018 году охватила 27,4% лиц, находящихся на диспансерном учете, или 3,8% от оценочного количества потребителей опиоидов, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 января 2019 года услуги ЗПТ на базе 211 лечебно-профилактических учреждений получали 11,385 тыс. чел.

По оценочным данным биоповеденческого исследования за 2015 год, в Украине опиоиды потребляли 301,602 тыс. чел. По состоянию на 1 января 2018 года на диспансерном учете с диагнозом "психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ" находилось 41,547 тыс. чел.

Количество участников ЗПТ в 2018 году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 221 чел. – до 1196 чел. Самые высокие темпы расширения программы в Днепропетровской, Запорожской и Черкасской областях.

Как сообщалось, с конца 2017 года программа ЗПТ перешла на финансирование за счет государственного бюджета и полностью обеспечена препаратами, закупленными за государственные средства.

Теги: #терапия #цоз
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