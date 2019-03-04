Медицина

16:05 04.03.2019

Книга рекордов Украины признала "корвалол" производства "Фармак" самым известным седативным препаратом

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Книга рекордов Украины признала "корвалол" производства "Фармак" самым известным седативным препаратом

Книга рекордов Украины признала лекарственное средство "корвалол" производства фармкомпании ПАО "Фармак" (Киев) самым известным седативным препаратом на рынке страны.

Как сообщила в ходе церемонии награждения "Фармака" свидетельством о рекорде глава наблюдательного совета компании Филя Жебровская, "корвалол", разработанный в 1959 году учеными Киевского химико-фармацевтического завода им. М.В.Ломоносова, правопреемником которого с 1991 года является "Фармак", в настоящее время производится на "Фармаке" в соответствии со всеми европейскими стандартами.

При этом она уточнила, что "Фармак" выпускает "корвалол" в замкнутом цикле от синтеза субстанции до выпуска готовых лекарственных форм и гарантирует его качество на каждом этапе производства.

В свою очередь, исполнительный директор компании Владимир Костюк сообщил, что с развитием технологий фармпроизводства "Фармак" также усовершенствует технологию производства "корвалола" и расширяет линейку готовых форм препарата. В частности, в настоящее время препарат представлен на рынке в форме капель, таблеток и мягких капсул.

"Своим примером мы будем демонстрировать, что в Украине существует современное фармпроизводство. Что даже старый советский "корвалол" уже сегодня не такой, каковым был 60 лет назад. Сейчас он производится на современном оборудовании, изготовляется по всем стандартам Украины, Европы и США. К сожалению, не могу этого сказать о наших конкурентах, которые не заботятся о качестве, но занимают рынок. Надеюсь, в ближайшее время ситуация выправится", - сказал он.

В настоящее время "Фармак" имеет ряд препаратов, производство которых в замкнутом цикле было начато Киевским химфармзаводом им. М.В.Ломоносова, в частности, "диазолин", "корвалол", "нафтизин" и "валидол".

В целом компания имеет более 220 продуктовых досье, выпускает около 20 новых лекарственных препаратов ежегодно.

Решение разработать технологии и создать сердечно-сосудистый лекарственный препарат, аналогичный препарату "валокордин", который производился в Германии, на Киевском химфармзаводе им. М.В.Ломоносова было принято в 1959 году. Первая партия препарата была выпущена уже в следующем году на этом же предприятии. На то время это было ноу-хау - генерик европейского седативного препарата.

Всего в 1960 году было выпущено 58 тыс. флаконов "корвалола". После реконструкции цеха и установки немецкой автоматической линии производство препарата значительно выросло: уже в 1965 году было выпущено 6,2 млн флаконов, а к 1975 году годовой выпуск "корвалола" достиг 50 млн флаконов.

"Фармак" с 1991 года – единственный производитель "корвалола" на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии, в том числе в Германии, Польше, Литве, Латвии, Беларуси, Молдове, Румынии, Болгарии, Туркменистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане.

Использование знака "Корвалол Corvalolum" в целом подтверждается упаковками за период с 1991-го по 2002 гг. включительно.

"Корвалол" в таблетках начали выпускать в 2013 году. С 2015 года "Фармак" запустил производство мягких желатиновых капсул, что позволило компании освоить новый сегмент фармакологического рынка и выпускать лекпрепараты в удобной для потребителя форме. Первыми лекарственными препаратами, которые начали выпускать на новой линии, стали "корвалол Н" и "глиятон" (препарат для лечения дегенеративно-инволюционных мозговых психоорганических синдромов или вторичных последствий цереброваскулярной недостаточности, то есть первичные и вторичные нарушения умственной деятельности у людей пожилого возраста).

Как сообщалось, в декабре 2018 года ПАО "Фармак" открыло новый участок таблеточного производства, инвестиции в который составили EUR20 млн. Участок позволит нарастить мощности по выпуску твердых лекарственных форм в два раза - до 3 млрд таблеток в год. К 2023 году компания планирует увеличить экспорт до 40%.

В настоящее время доля экспорта "Фармака" составляет более 25% в общем объеме продаж.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

По итогам 2017 года "Фармак" увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке страны на 21% в денежном выражении. Его чистая прибыль выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит примерно 15 международных инспекций и проверок.

Бенефициаром компании является глава набсовета Ф.Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #медицина #корвалол #рекорд
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