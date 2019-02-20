Кабмин отправил на доработку стратегию развития национальной системы крови
Кабинет министров Украины отправил на доработку "Стратегию развития национальной системы крови на период до 2022 года".
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
Стратегия предусматривает реорганизацию службы крови на трех уровнях – национальном, региональном и госпитальном. Реорганизация на национальном уровне предусматривает создание Трансфузиологического центра, осуществляющего функции управления и мониторинга системы крови; на региональном уровне – создание 11 центров крови, которые будут централизовано заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты; на госпитальном – создание 385 больничных банков крови в составе учреждений здравоохранения.