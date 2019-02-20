Медицина

13:37 20.02.2019

Кабмин отправил на доработку стратегию развития национальной системы крови

1 мин читать
Кабмин отправил на доработку стратегию развития национальной системы крови

Кабинет министров Украины отправил на доработку "Стратегию развития национальной системы крови на период до 2022 года".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Стратегия предусматривает реорганизацию службы крови на трех уровнях – национальном, региональном и госпитальном. Реорганизация на национальном уровне предусматривает создание Трансфузиологического центра, осуществляющего функции управления и мониторинга системы крови; на региональном уровне – создание 11 центров крови, которые будут централизовано заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты; на госпитальном – создание 385 больничных банков крови в составе учреждений здравоохранения.

Теги: #стратегия #кровь #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:16 20.02.2019
Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

12:34 20.02.2019
Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

12:31 20.02.2019
Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

12:30 20.02.2019
Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

23:45 18.02.2019
Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

18:27 14.02.2019
Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

17:05 14.02.2019
"Нафтогаз" призвал правительство и местные власти объединить усилия для увеличения украинской газодобычи

"Нафтогаз" призвал правительство и местные власти объединить усилия для увеличения украинской газодобычи

20:34 13.02.2019
Кабмин Украины обеспечил непрерывность работы Минздрава – распоряжение

Кабмин Украины обеспечил непрерывность работы Минздрава – распоряжение

18:44 13.02.2019
Кабмин лишился возможности ограничения торговых операций в связи с новым валютным законодательством - юристы

Кабмин лишился возможности ограничения торговых операций в связи с новым валютным законодательством - юристы

16:43 13.02.2019
Кабмин пожалуется в ВСП на судью, запретившему Супрун исполнять обязанности министра здравоохранен

Кабмин пожалуется в ВСП на судью, запретившему Супрун исполнять обязанности министра здравоохранен

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

По "Делу Супрун" назначили нового судью

Суд Киева пока не разблокировал работу Минздрава

Регионы могут остаться без закупленных за средства госбюджета лекарств на 633 млн грн без подписи Супрун

Супрун: Доступ пациентов к медицинскому каннабису - это их право на медпомощь

Пять украинцев скончались от гриппа с начала года

ПОСЛЕДНЕЕ

Цель реформирования сельской медицины снизить уровень смертности за счет профилактики и своевременной диагностики – Зубко

В конкурсе на должность главы Гослекслужбы победил и.о. главы службы Исаенко - Минздрав

Китай ограничит использование электронных устройств в образовании для борьбы с близорукостью

"Санофи" обеспокоена возможным возобновлением финансового рейдерства против компании

По "Делу Супрун" назначили нового судью

С начала года в Украине от кори умерло 9 человек - ЦОЗ

Минздрав направил в регионы очередные 390 тыс. доз вакцин КПК и другие закупленные за средства госбюджета лекарства

Супрун: детям с кашлем и температурой можно ходить в школу

Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

Супрун и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска Мосийчука по сути

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА