Медицина

12:33 21.01.2019

В селе Шевченково Одесской области вспышка кори, диагноз подтвержден у 40 детей

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В селе Шевченково Одесской области вспышка кори, диагноз подтвержден у 40 детей

В селе Шевченково (Одесская обл.) зафиксирована вспышка заболевания корью, диагноз подтвержден у 40 детей, сообщил голова Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.

"Количество детей, заболевших корью в с.Шевченково - 40, еще по 10 ждем подтверждения, но нет сомнений в том, что диагноз будет подтвержден", - написал он на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

П.Бойченко отметил, что в учебных заведениях с.Шевченково и в детском саду "Тополек" введен карантин.

"Вспышка кори - следствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации", - резюмировал он.

Теги: #корь #одесская_область
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