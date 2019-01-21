В селе Шевченково Одесской области вспышка кори, диагноз подтвержден у 40 детей

В селе Шевченково (Одесская обл.) зафиксирована вспышка заболевания корью, диагноз подтвержден у 40 детей, сообщил голова Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.

"Количество детей, заболевших корью в с.Шевченково - 40, еще по 10 ждем подтверждения, но нет сомнений в том, что диагноз будет подтвержден", - написал он на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

П.Бойченко отметил, что в учебных заведениях с.Шевченково и в детском саду "Тополек" введен карантин.

"Вспышка кори - следствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации", - резюмировал он.