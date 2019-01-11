"Фармак" изучает возможность экспорта АФИ

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) изучает возможность экспорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ, субстанции).

Как сообщил журналистам руководитель департамента по производству АФИ "Фармака" Василий Кушнирук в ходе пресс-тура в Шостку (Сумская обл.), где у компании организовано производство АФИ, первые поставки субстанций на экспорт могут состояться уже в конце 2019 года.

"На сегодня продаж нет, но в этом году мы планируем выйти на октябрь и поставить первые тонны субстанции", - сказал он.

В.Кушнирук отметил, что "Фармак" при необходимости может расширить производство АФИ втрое.

"У нас есть помещения, где мы готовы построить производственные линии для производства АФИ если будет рынок сбыта. За год мы можем увеличить свои плановые мощности в три раза", - сказал он.

"До прошлого года на предприятии такого направления как продажа субстанций не было и мы не планировали их продавать, но уже было несколько обращений, которые показали, что есть спрос на покупку субстанций, в частности, есть потребность европейского рынка, и мы этот вопрос изучаем", - сказал он.

Инвестиции "Фармак" в организацию производства АФИ в Шостке за 2010-2017 года составили $40млн.

Производство АФИ фармкомпании "Фармак" начато в 2015 году на территории индустриального парка "Свема" в Шостке. Оно отвечает экологическим стандартам и стандартам GMP. В 2018 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу департамента по производству АФИ в Шостке составили лишь 1,9 тонны в год - в пределах установленных лимитов. 99% этих выбросов - это выбросы от котельной.

Производство АФИ "Фармака" в Шостке оснащено современным оборудованием и новейшими системами очистки воздуха и воды со степенью очистки 95-99%, на производстве установлено оборудование таких известных европейских брендов как MVB и GEA. Благодаря современным очистным сооружениям известных брендов компания минимизирует воздействие на окружающую среду.

По итогам 2017 года производство АФИ на "Фармаке" составило около 80 тонн.