Медицина

17:17 11.01.2019

"Фармак" изучает возможность экспорта АФИ

2 мин читать
"Фармак" изучает возможность экспорта АФИ

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) изучает возможность экспорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ, субстанции).

Как сообщил журналистам руководитель департамента по производству АФИ "Фармака" Василий Кушнирук в ходе пресс-тура в Шостку (Сумская обл.), где у компании организовано производство АФИ, первые поставки субстанций на экспорт могут состояться уже в конце 2019 года.

"На сегодня продаж нет, но в этом году мы планируем выйти на октябрь и поставить первые тонны субстанции", - сказал он.

В.Кушнирук отметил, что "Фармак" при необходимости может расширить производство АФИ втрое.

"У нас есть помещения, где мы готовы построить производственные линии для производства АФИ если будет рынок сбыта. За год мы можем увеличить свои плановые мощности в три раза", - сказал он.

"До прошлого года на предприятии такого направления как продажа субстанций не было и мы не планировали их продавать, но уже было несколько обращений, которые показали, что есть спрос на покупку субстанций, в частности, есть потребность европейского рынка, и мы этот вопрос изучаем", - сказал он.

Инвестиции "Фармак" в организацию производства АФИ в Шостке за 2010-2017 года составили $40млн.

Производство АФИ фармкомпании "Фармак" начато в 2015 году на территории индустриального парка "Свема" в Шостке. Оно отвечает экологическим стандартам и стандартам GMP. В 2018 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу департамента по производству АФИ в Шостке составили лишь 1,9 тонны в год - в пределах установленных лимитов. 99% этих выбросов - это выбросы от котельной.

Производство АФИ "Фармака" в Шостке оснащено современным оборудованием и новейшими системами очистки воздуха и воды со степенью очистки 95-99%, на производстве установлено оборудование таких известных европейских брендов как MVB и GEA. Благодаря современным очистным сооружениям известных брендов компания минимизирует воздействие на окружающую среду.

По итогам 2017 года производство АФИ на "Фармаке" составило около 80 тонн.

Теги: #фармак #афи #экспорт
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Фармак" открыл новый участок таблеточного производства, инвестировав EUR20 млн

Количество налоговых проверок компаний сократилось на фоне увеличения количества запросов от ГФС – Фармак

Верховный суд направил дело в отношении известной марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты

"Фармак" планирует увеличить экспорт в структуре продаж до 40% за пять лет

Бизнес-делегация индийского госагентства Pharmexcil посетит Украину в конце ноября

Российские санкции не повлияют на работу фармкомпании "Фармак"

"Фармак" не осуществляет операций с временно оккупированными территориями - заявление компании

Кассационный хозсуд приостановил рассмотрение иска "Дарницы" к МЭРТ относительно "корвалола"

Готовность фармбизнеса к раскрытию результатов клинисследований будет зависеть от порядка и объема раскрытия такой информации

"Фармак" сообщил о препятствовании группой "титушек" работе компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав уволил Амосову с должности ректора НМУ им. А.А.Богомольца

В Полтавской области пациенту провели сложную операцию на сердце

Проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в регионах Украины за 3 года выполнен на четверть

Система трансплантации заработает в 2019г – депутат

В Украине будет открыто 1 тыс. сельских амбулаторий к концу 2019 года – депутат

Пять украинцев скончались от гриппа с начала года

Минздрав планирует внедрить грантовую систему финансирования для научных исследований – Супрун

На возмещение стоимости препаратов инсулина в госбюджете-2019 заложено более 841 млн грн

Депутат предлагает отсрочить запуск реестра трансплантации до 1 января 2020г

"Скорая" в Украине приезжает в среднем за 8,5 минут

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА