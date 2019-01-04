В Харьковской области с начала года зарегистрировано 40 случаев кори

В Харьковской области за первую неделю 2019 года зарегистрировано 40 случаев кори, эпидемическая ситуация по кори характеризуется как неблагополучная, сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"За первую неделю 2019 года в области зарегистрировано 40 случаев кори, в том числе среди жителей Харькова - 24, Дергачевского и Валковского районов - по 5, Красноградского - 3, Харьковского, Чугуевского (районов - ИФ) и г.Люботин - по 1", - говорится в информации на сайте учреждения.

Чуть меньше половины заболевших (42,5%) составляют дети до 17 лет.

Удельный вес непривитых среди заболевших составил 62,5% (25 человек). Анализ заболеваемости привитых (15 человек) показал, что 8 больных (53,3%) имеют только одну прививку. То есть, 82,5% больных не имели иммунной защиты от кори.

Лабораторно диагноз кори подтвержден у 7,5% больных. Госпитализирован 31 больной.