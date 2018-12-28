В Харьковской области от гриппа умер младенец

В Харьковской области зафиксирован еще один лабораторно подтвержденный случай смерти от гриппа.

"На текущей неделе зарегистрирован лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа у ребенка до года, жительницы Сахновщинского района", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции уточнили, что девочке было 7 месяцев.

По факту ее смерти следователем открыты уголовные производства по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

По данным Харьковского областного лабораторного центра Минздрава, с начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело почти 4% населения области (101 тысяча 272 человека), больше половины из которых дети до 17 лет (58 тысяч 898 человек).

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 51 неделе (с 17 по 23 декабря) по сравнению с предыдущей произошло уменьшение количества заболевших на 31,6%. Заболело 9 тысяч 817 человек, из которых 5 тысяч 485 (55,8%) - дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости составляет 365,55 на 100 тыс.населения, что ниже показателя эпидемического порога на 27,1% и характеризует уровень заболеваемости как низкий.

Госпитализированы 254 человека, из них 198 (72,4%) - дети.

"Еженедельная динамика заболеваемости свидетельствует о некоторой стабилизации показателей, с последующим снижением количества больных. Учитывая волнообразное течение эпидемического процесса гриппа, существующую сейчас циркуляцию возбудителя во внешней среде, можно прогнозировать вероятность возникновения второй волны подъема заболеваемости после Новогодних праздников", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, с начала эпидсезона было зарегистрировано два лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа среди жителей Харькова (ребенок 2009 г.р. и женщина 1956 г.р.).