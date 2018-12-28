Кабмин утвердил порядок предоставления согласия на донорство

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления согласия на донорство, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в четверг.

Кабмин также предусмотрел механизм проведения трансплантаций до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ) и работы Уполномоченного органа по вопросам трансплантации.

Согласно постановлению, с 2019 года каждый совершеннолетний украинец сможет письменно утвердить свое желание или нежелание стать донором или назначить уполномоченное лицо, которое сможет принять решение после его смерти.

Письменные заявления граждан, в частности письменное согласие или несогласие на донорство после смерти, заявление об отзыве предварительного согласия или несогласия на посмертное донорство, заявление о назначении уполномоченного представителя, который будет принимать решение о донорстве в случае смерти человека (должна быть заверена подписью уполномоченного представителя), заявление об отзыве уполномоченного представителя, заявление о несогласии быть уполномоченным представителем, заявление о согласии на прижизненное донорство, заявление об отзыве согласия на прижизненное донорство, будут вноситься в ЕГИСТ. Количество заявлений, которые может подать физическое лицо, является неограниченным. Кроме того, после представления новой формы заявления действие предыдущей автоматически аннулируется. Следовательно, решение быть или не быть донором можно менять в течение всей жизни.

С 1 января 2019 года решение о проведении лечения методом трансплантации буде принимать консилиум врачей медучреждения. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент будет предоставлять лечащему врачу медучреждения, который проводит трансплантацию.

Ранее Минздрав выносил проект постановления о регулировании порядка предоставления согласия (несогласия) на изъятие анатомических материалов из тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов как после определения необратимой смерти (смерти мозга или биологической смерти), так и при жизни человека (при семейном и перекрестном донорстве), а также порядка назначения уполномоченного представителя и предоставления им согласий на донорство на общественное обсуждение.

Как сообщалось, депутаты и общественные деятели выражали обеспокоенность по поводу остановки трансплантации. В частности, заместитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко заявила, что все операции по трансплантации будут остановлены с 1 января 2019 года.

"С 1 января прекращается действие закона, по которому сейчас в Украине происходит ежегодно около 130 операций родственной трансплантации. Соответственно, все операции по трансплантации в Украине прекратятся. Врачи, которые примут решение о трансплантации, с 1 января 2019 будут нарушать порядок трансплантации анатомических материалов человека, что влечет за собой уголовную ответственность", - написала она на своей странице в сети "Фейсбук".