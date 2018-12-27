Выборы не повлияют на реализацию трансформации системы здравоохранения – Ковтонюк

Выборы и проходящие в 2019 году политические процессы не повлияют на реализацию трансформации системы здравоохранения, считает заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Кто из политиков в здравом уме будет против того, что каждый человек сможет выбрать своего врача, против того, что деньги идут за пациентом, а не распределятся чиновниками своему куму, который является главврачом больницы? Кто против того, что у семейного врача зарплата стала 18-20 тыс. грн, кто будет против того, что можно пойти в частную клинику, сдать анализ и это будет покрыто НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины - ИФ)? Думаю, никто не будет против этого", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

В то же время П. Ковтонюк отметил, что стратегия Минздрава будет заключаться в достаточно быстром проведении реформы, "чтобы как можно больше изменений в этот год внедрить".

При этом замминистра подчеркнул, что "никакие слухи о платных услугах (первичного уровня - ИФ) для тех, кто не заключил декларацию с семейным врачом, не имеют под собой никаких оснований".

"Я сам это видел в Киеве: во многих медучреждениях есть объявления, мол, немедленно заключите декларацию, иначе будут платные услуги. Порядок оказания медпомощи не меняется, никаких изменений в постановления и приказы мы не вносим и 1 января будет так же, как и 31 декабря: выбирайте своего врача и пользуйтесь его услугами безоплатно", - сказал он.

По словам П. Ковтонюка, в настоящее время декларации с семейными врачами заключили 23,8 млн украинцев.

Он напомнил, что с 2020 года в Украине будет внедрен гарантированный пакет медуслуг, "который придет на замену псевдобесплатной медицине, когда все бесплатно, но реально за все нужно платить". В этот пакет войдут шесть видов медуслуг: первичная медицинская помощь, специализированная амбулаторная, специализированная стационарная, паллиативная, реабилитация и экстренная медпомощь.

"На эти услуги будут контракты НСЗУ с медицинскими учреждениями, а для нас как для пациентов эти услуги будут безоплатны. Верховная Рада в 2020 году первый раз утвердит не просто рядок расходов на медицину, а конкретно перечень услуг и объем денег, которые необходимы для их оплаты", - сказал он.

Вместе с тем П.Котонюк прогнозирует: "Этот процесс будет непростым, особенно, если говорить о том, что нам нужны будут дополнительные средства".

Как сообщалось, НСЗУ с июля 2019 года будет оплачивать 54 диагностические и лечебные услуги по направлению семейного врача, терапевта или педиатра (специализованнная амбулаторная медпомощь). На эту программу в госбюджете 2019 года заложено 2 млрд грн.

В программу "Бесплатная диагностика" войдут: 12 новых анализов - дополнительно к восьми базовым, которые уже оплачивает НСЗУ семейному врачу; маммография и пять видов рентгена - грудной клетки, суставов, позвоночника, костей и околоносовых пазух; эхокардиография, мониторинг ЭКГ и два вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы; шесть видов УЗИ - желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, артерий ног, щитовидной и молочных желез; четыре вида биопсии под контролем УЗИ - щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез; удаление новообразований - мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.

Кроме того, "Бесплатная диагностика" будет включать эндоскопические исследования и операции одного дня – пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов.