Медицина

18:33 12.12.2018

На должность гендиректора "Института сердца" претендуют четыре кандидата

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На должность гендиректора "Института сердца" претендуют четыре кандидата

В выборах генерального директора государственного учреждения "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" примут участие четыре кандидата.

Как сообщается на сайте медицинского учреждения, среди кандидатов поданных Минздравом на должность гендиректора клиники: старший ординатор этого же института Виталий Демьянчук, заведующий отделением хирургического лечения приобретенных пороков сердца Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Амосова Владимир Попов, заместитель директора по хирургии Института сердца Александр Довгань и действующий директор этого же медучреждения Борис Тодуров.

Выборы гендиректора пройдут 18 декабря.

Как сообщалось, в конце сентября Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора "Институт сердца при Министерстве здравоохранения Украины".

Контракт с Б.Тодуровым завершился в ноябре 2018 года.

В начале 2017 года между Б.Тодуровым и руководством Минздрава возник конфликт вокруг закупок лекарственных средств и медизделий за средства госбюджета.

Теги: #гендиректор #институт_сердца #конкурс #медреформа
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