В Харькове начато строительство нового онкоцентра

В Харькове состоялась церемония закладки первого камня нового онкоцентра, в которой приняла участие глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Долгое время людям обещали улучшить условия в онкоцентре, но за этот период очень устарела инфраструктура - и морально, и инженерно, и физически, поэтому нужно было кардинально менять ситуацию. В начале 2018 года мы приняли решение о создании нового сверхсовременного онкологического комплекса, а сегодня начинаем его строительство", - отметила Ю.Светличная.

По ее словам, реализовать проект планируется в кратчайшие сроки без ущерба для качества.

Чтобы не прекращать лечение пациентов в действующем онкоцентре на время строительства, процесс будет разбит на несколько очередей. Первым планируется построить лечебно-диагностический корпус - он разместится на свободной площадке на ул. Лесопарковой,4. После этого в новый корпус переведут отделения, которые работают в старых корпусах онкоцентра. После чего старые корпуса будут демонтированы, а на их месте построят отделение лучевой терапии. Также запланирована реконструкция действующего хирургического корпуса под поликлинику и пристройка пищеблока. Третьей очередью станет благоустройство территории онкоцентра. В целом лечебно-диагностический корпус рассчитан на 510 койкомест.

Общая площадь онкологического комплекса составит 48 тыс.кв.м., а общая площадь территории онкоцентра - около 11 га.

По словам Ю.Светличной, строить онкоцентр планируется за счет областного бюджета. "Кроме того, будем обращаться в центральные органы власти и к международным партнерам - для приобретения нового оборудования и укрепления инфраструктуры и, конечно, для того, чтобы наши врачи имели возможность обучаться новым методикам лечения онкологических заболеваний", - сказала глава обладминистрации.

По ее словам, строительство нового онкоцентра не отменяет необходимости проведения работ в тех помещениях, где сейчас лечат пациентов.

"Инфраструктуру, которая есть в нынешнем онкоцентре, продолжим поддерживать. В том числе сегодня передаем новое оборудование. Будем поддерживать проведение ремонтных работ, чтобы у пациентов и врачей были нормальные условия еще до того, как мы построим новый современный онкологический комплекс", - сказала Ю.Светличная.

Директор Харьковского областного центра онкологии Денис Скорый отметил, что в этом году проведен значительный объем ремонтных работ.

"В том корпусе, который не планируется к сносу, уже выполнен капитальный ремонт кровли. Было открыто два реанимационных отделения. В каждом отделении - а их у нас 12 - выполнены текущие и капитальные ремонты палат, перевязочных, манипуляционных. Мы получили ряд диагностической и лечебной аппаратуры, которая существенно повысила уровень и диагностики, и лечения наших пациентов. В частности, получили фактически все оборудование для отделения реанимации и интенсивной терапии. Это функциональные кровати, следящая аппаратура, ряд дыхательной аппаратуры и так далее", - сказал Д.Скорый.

Как сообщалось, в феврале 2018 года глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная инициировала выделение средств на разработку проекта строительства нового онкоцентра.

"Я дала поручение, чтобы заложили финансирование на разработку проекта уже на эту сессию, которая состоится 1 марта… Поэтому растягивать не будем и как можно быстрее присоединимся к тому, чтобы начать строительные работы. Думаю, что до конца года сделаем все, чтобы сделать все необходимые юридические шаги. А на строительство онкологического центра почти на 7-8 тыс.кв.м. нужно будет время. Думаю, за 1,5-2 года мы сделаем онкологический комплекс", - рассказала она.

Она также сообщила о договоренности с главой Представительства Европейского Союза в Украине Хьюгом Мингарелли о возможности организации программ поставки оборудования в новый онкокомплекс.