В Харьковской области из-за гриппа и ОРВИ в 30 школах введен карантин

В Харьковской области из-за гриппа и ОРВИ 30 школ полностью или частично закрыты на карантин.

"На данный момент в области карантин веден в 30 школах: в 19 - полностью, в 11 - в отдельных классах (всего 28 классов)", - сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

В частности, закрыты на карантин некоторые школы и детсады в Купянске, Чугуеве, Первомайском, а также в пяти районах области и 2 объединенных территориальных громадах (ОТГ).

Вместе с тем, по информации Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, на прошлой неделе (с 3 по 9 декабря) по сравнению с предшествовавшей ей (с 26 ноября по 2 декабря) произошел рост количества заболевших (на 10,6%) как среди взрослых, так и среди детей. Заболело 16 тыс. 600 человек, из них чуть больше половины (8509) - дети в возрасте до 17 лет. Были госпитализированы 368 человек, из них 243 - дети. Показатель заболеваемости составляет 618,12 на 100 тыс. населения. Отмечается превышение показателя эпидемического порога на 23,2%.

Как сообщалось, на прошлой неделе из-за гриппа и ОРВИ были закрыты на карантин 6 детсадов, а также 30 школ полностью, в 16 школах - были закрыты отдельные классы.