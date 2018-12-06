Медицина

10:41 06.12.2018

В в/ч Василькова более 10 военнослужащих-срочников обратились к медикам с признаками пищевого отравления

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В в/ч Василькова более 10 военнослужащих-срочников обратились к медикам с признаками пищевого отравления

12 военнослужащих срочной службы одной из военных частей, которая дислоцируется в Василькове Киевской области, 4 декабря обратились в медпункт с жалобами на состояние здоровья.

Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, военнослужащие жаловались на боль в желудке, понос, субфебрильную температуру.

"Военнослужащим предоставлена первая медицинская помощь и установлен предварительный диагноз "гастроэнтероколит", - сообщила пресс-служба

Там также указали, что в настоящее время под присмотром врачей Главного военного клинического госпиталя находятся 20 человек.

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона обеспечивает контроль над проведением служебного расследования по факту заболевания военнослужащих.

Теги: #киевская_область #военные #отравление
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