Медицина

18:55 05.12.2018

Кабмин утвердил Стратегию обеспечения населения лекарствами до 2025г

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Кабмин утвердил Стратегию обеспечения населения лекарствами до 2025г

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил Государственную стратегию реализации государственной политики по обеспечению населения лекарственными средствами на период до 2025 года.

Реализация стратегии предусмотрена на протяжении 2018-2025 гг., что соответствует международной практике.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, стратегия предусматривает обеспечение качественного и рационального отбора лекарственных средств в Национальный перечень основных лекарственных средств и пакета медицинских гарантий; развитие программы "Доступные лекарства"; усовершенствование системы госрегулирования цен на лекарственные средства; начало работы агентства по оценке медицинских технологий; усиление конкуренции на рынке между производителями, дистрибьюторами и аптеками; усовершенствование системы снабжения препаратами; улучшение уровня доступа населения к инновациям в сфере здравоохранения; урегулирование вопроса патентов на производство лекарственных средств; начало работы централизованного закупочного агентства; оптимизация процесса публичных закупок лекарственных средств, их распределения и поставки с учетом фактических потребностей, а также усовершенствование расчета потребностей медучреждений в лекарствах через систему постоянного мониторинга.

Документ вводит комплексный подход к улучшению доступа украинцев к качественным, эффективным и безопасным лекарствам на следующие шесть лет, будет стимулировать инновационные разработки и исследования в области фармацевтики и обеспечит рациональный отбор препаратов в Национальный перечень основных лекарственных средств и пакета медицинских гарантий.

При этом Минздрав отмечает, что аналогические стратегии были приняты в Чехии сроком на восемь лет, в Португалии – на шесть, во Франции – на пять, в Германии – без определения конечного срока с 2012 года.

Теги: #лекарства #медреформа #кабмин
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