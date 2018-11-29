Минздрав предлагает создать в Сумской области 6 госпитальных округов

Министерство здравоохранения предлагает создать в Сумской области шесть госпитальных округов.

Согласно соответствующему проекту распоряжения правительства, размещенному на сайте Минздрава, в области предлагается определить, в частности, Сумской, Глуховский, Конотопский, Охтырский, Роменский и Шосткинский госпитальные округи.

По информации ведомства, предложения по перечню и составу госпитальных округов Сумской области разработаны и предоставлены Сумской областной государственной администрацией.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство утвердило порядок создании госпитальных округов (функциональных объединений учреждений здравоохранения) с целью обеспечения своевременного доступа населения к услугам вторичной медицинской помощи надлежащего качества, оптимизации ресурсов учреждений здравоохранения, повышения эффективности использования бюджетных средств.

Госпитальный округ будет играть роль механизма координации и совместного принятия решений представителями местных органов власти, территории которых он будет охватывать. Госпитальный округ не будет отдельным юридическим лицом или отдельным уровнем территориальной организации власти. Учреждения здравоохранения, охваченные госпитальным округом, останутся в собственности и подчинении местных органов власти, участвующего госпитального округа.