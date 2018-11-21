Медицина

17:46 21.11.2018

Нацполиция приостановила поставку препарата для лечения первичных иммунодефицитов у детей

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Нацполиция приостановила поставку препарата для лечения первичных иммунодефицитов у детей

Национальная полиция приостановила поставку препарата "Анакинры", который используется для лечения редких форм первичных иммунодефицитов (ПИД) у детей, и изъяла у Министерства здравоохранения, логистического предприятия ГП "Укрвакцина", в больницах Ивано-Франковской и Полтавской областей документы, по которым был доставлен препарат, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в среду.

Согласно сообщению, следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве возбудило уголовное производство в отношении поставки этого препарата.

Как сообщает пресс-служба, препарат был закуплен за средства госбюджета с привлечением международных организаций в октябре 2018 года, благодаря чему государство впервые обеспечило пациентов с ПИД необходимым лечением.

Минздрав отмечает, что "Анакинра" содержит все соответствующие сертификаты качества и применяется для лечения пациентов в Канаде, США и странах ЕС.

Ранее препарат родители детей с ПИД самостоятельно покупали за границей.

Теги: #поставка #лечение #нацполиция
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