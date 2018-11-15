Медицина

09:30 15.11.2018

"Фармак" планирует увеличить экспорт в структуре продаж до 40% за пять лет

2 мин читать
"Фармак" планирует увеличить экспорт в структуре продаж до 40% за пять лет

"Фармак" планирует в ближайшие пять лет увеличить экспорт в структуре продаж до 40%, сообщил исполнительный директор ПАО "Фармак" Владимир Костюк, выступая с кейсом о выходе компании на рынок Австралии на "Украинском фармацевтическом форуме" в Киеве на минувшей неделе.

По его словам, в 2015 году состоялись переговоры с представителями международной компании с офисом в Австралии. А в 2017-м "Фармак" отгрузил первую партию в эту страну.

"Нам понадобилось немного времени, чтобы выйти на этот рынок (Австралии – ИФ). Ведь наша продукция соответствует высоким требованиям, которые нужны для поставки продукции в этот регион… Наличие сертификата регуляторного органа Австралии облегчает выход на другие рынки. Наша цель – увеличить экспорт в структуре продаж до 40% в ближайшие пять лет", – отметил В.Костюк, добавив, что ближайшие горизонты компании – страны ЕС (Германия, Великобритания), США, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает пресс-служба компании, доля продаж в регионы Австралии и Океании в украинском экспорте фармпродукции составляет лишь 0,3%. Это связано с тем, что австралийский рынок считается хорошо регулируемым – на уровне с США, ЕС, поэтому немногие украинские компании могут поставлять свою продукцию в Австралию.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины экспортирует продукцию в 20 стран мира. В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно она выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В компании функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно "Фармак" проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года в действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

По итогам 2017 года "Фармак" увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке страны на 21% в денежном выражении. Его чистая прибыль выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн.

Теги: #фармак
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Российские санкции не повлияют на работу фармкомпании "Фармак"

"Фармак" не осуществляет операций с временно оккупированными территориями - заявление компании

Кассационный хозсуд приостановил рассмотрение иска "Дарницы" к МЭРТ относительно "корвалола"

Готовность фармбизнеса к раскрытию результатов клинисследований будет зависеть от порядка и объема раскрытия такой информации

"Фармак" сообщил о препятствовании группой "титушек" работе компании

"Фармак" по итогам 2018г планирует увеличить долю экспорта до 33%

"Фармак" намерен инвестировать $10 млн в строительство завода в Узбекистане

ВСУ рассмотрит спор фармкомпаний "Фармак" и "Дарница" о праве на ТМ "Корвалол"

Минздрав не сформулировал четкий месседж для фармкомпаний относительно расширения Нацпереченя – мнение

Фармкомпания "Фармак" в I пол.-2018 нарастила аптечные продажи на 17%, сохранила позиции лидера отрасли

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин включил препараты для имунопрофилактики в перечень закупок

Около 1% поставщиков лекарств и медоборудования подписали с ДЗ и УЗ половину по стоимости всех договоров

Потомок основателя Wrigley возглавил компанию по выращиванию марихуаны

Кабмин перенаправил на лечение граждан за границей 36,5 млн грн, на программу реимбурсации 78,6 млн грн

Украина достигла беспрецедентно высокого показателя тестирования на ВИЧ среди пациентов с туберкулезом

КГГА откроет детсад с группами для реабилитации детей с ДЦП

Фонд соцстрахования Украины направил на реабилитацию по профилю сахарного диабета 76% детей застрахованных родителей

Украина занимает последнее место в Европе по уровню лечения почечной недостаточности методами заместительной терапии

Минздрав вынес на обсуждение шестую часть Нацперечня лекарств для закупки за средства госбюджета-2019

Почти половина киевлян, обследовавшихся в рамках проекта "Врач в вашем доме", страдают повышенным артериальным давлением

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА