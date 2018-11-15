"Фармак" планирует увеличить экспорт в структуре продаж до 40% за пять лет

"Фармак" планирует в ближайшие пять лет увеличить экспорт в структуре продаж до 40%, сообщил исполнительный директор ПАО "Фармак" Владимир Костюк, выступая с кейсом о выходе компании на рынок Австралии на "Украинском фармацевтическом форуме" в Киеве на минувшей неделе.

По его словам, в 2015 году состоялись переговоры с представителями международной компании с офисом в Австралии. А в 2017-м "Фармак" отгрузил первую партию в эту страну.

"Нам понадобилось немного времени, чтобы выйти на этот рынок (Австралии – ИФ). Ведь наша продукция соответствует высоким требованиям, которые нужны для поставки продукции в этот регион… Наличие сертификата регуляторного органа Австралии облегчает выход на другие рынки. Наша цель – увеличить экспорт в структуре продаж до 40% в ближайшие пять лет", – отметил В.Костюк, добавив, что ближайшие горизонты компании – страны ЕС (Германия, Великобритания), США, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает пресс-служба компании, доля продаж в регионы Австралии и Океании в украинском экспорте фармпродукции составляет лишь 0,3%. Это связано с тем, что австралийский рынок считается хорошо регулируемым – на уровне с США, ЕС, поэтому немногие украинские компании могут поставлять свою продукцию в Австралию.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины экспортирует продукцию в 20 стран мира. В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно она выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В компании функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно "Фармак" проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года в действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

По итогам 2017 года "Фармак" увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке страны на 21% в денежном выражении. Его чистая прибыль выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн.