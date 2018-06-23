"Приазовкурорт" ищет возможности для восстановления турпотока после потери российского рынка

Оператор учреждений санаторно-курортного комплекса ЧАО "Приазовкурорт" (Бердянск, Запорожская обл.) ищет возможности для восстановления туристического потока после потери российского рынка.

"До 2013 года все наши четыре санатория были заполнены на 100%, но 50% отдыхающих были из РФ. Сейчас ищем другие рынки сбыта, в частности, ведем работу по выходу на рынок Беларуси, но, в основном, ориентируемся на украинский рынок", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Приазовкурорта" Сергей Линник.

Он сообщил, что в 2015 году санатории "Приазовкурорта" в общей сложности приняли 4175 отдыхающих, в 2016 году – 4880, в 2017 году - 7700 отдыхающих.

В настоящее время находящиеся под управлением "Приазовкурорта" санатории уже заполнены на 50% больше, чем в такой же период прошлого года.

По словам С.Линника, росту турпотока способствует, в частности, договор c Фондом социального страхования (ФССУ) Украины, в рамках которого отдыхающие направляются в санатории для лечения и реабилитации.

Вместе с тем, по словам гендиректор оператора курортов, этот договор "создает проблемы для санаториев, так как он не предусматривает предоплату".

"Фонд соцтрахования оплачивает лечение и реабилитацию только после того, как человек пролечился и подписал акты. Были случаи, когда человек пролечился, но не подписал акт, поэтому его лечение остается неоплаченным", - сказал он, отметив, что действовавшая ранее система оплаты позволяла получить предоплату, за эти средства провести подготовку к курортному сезону и необходимые закупки.

"Раньше была предоплата, в феврале мне давали уже 2-3 млн грн, и я мог готовиться к сезону, проводить какие-то ремонты и закупки. Сейчас такой возможности нет, мы за питание, например, должны 2 млн грн", - сказал он.

Кроме того, С.Линник отметил, что в настоящее время доля коммерческих путевок в санатории "Приавзовкурорта" составляет около 30%, в то время, как около 70% путевок реализуется через ФССУ. Так коммерческая цена путевки с проживанием, трехразовым питанием и лечением составляет от 630 грн в сутки, в то время, как фонд оплачивает за тот же комплекс услуг около 390 грн в сутки.

"Нам приходится принимать отдыхающих по такой цене, хотя она на грани себестоимости, с ФССУ мы работаем с нулевой рентабельностью, денег на развитие не остается", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время имущество ЧАО находится под арестом в связи с рядом судебных исков Фонда госимущества Украины.

"Мы на эти суды потратили более 7 млн грн – судебный сбор, адвокаты, другие расходы. Много желающих через ФГИ присоединить наши санатории к своему бизнесу", - сказал он.

По словам С.Линника, значительные финансовые затраты "Приазовкурорт" также несет в связи с повышением арендной платы за землю.

"С 2013 года после изменения земельного кодекса мы стали платить вместо 1% арендную плату 4%, в четыре раза больше, сейчас арендная плата составляет около 9 млн грн в год. Мы за последние три года сократили количество земли вдвое, мы хотим передать излишки городу, но городу это не очень выгодно, они не хотят брать землю и стараются всеми способами отказаться от этого", - сказал он.

Тем не менее, по словам С.Линника, "Приазовкурорт" уже передал Бердянскому горсовету 42 из 120 га земли. Вместе с тем, целевое назначение этой земли позволяет использовать ее только для санаторно-курортных объектов.

"Никаких преференций по аренде за землю статус курорта государственного значения не дает", - резюмировал гендиректор оператора курортов.

ЧАО "Приазовкурорт" входит в систему курортов Украины ЧАО "Укрпрофздравница", представлено четырьмя оздоровительными учреждениями, три из которых - клинический санаторий "Бердянск", клинический санаторий "Лазурный" (Бердянск) и санаторий "Кирилловка" (пгт. Кирилловка, Запорожская область) расположены на берегу Азовского моря.

На территории "Приазовкурорта" расположены скважины хлоридно-натривой минеральной воды, также озера с лечебной грязью, на добычу которой "Приазовкурорт" имеет лицензию.

С 2005 года имеет статус курорта государственного значения.

Как сообщалось, с 2018 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) заменил механизм заказа и распределения путевок на восстановительное лечение на адресное обеспечение медицинской реабилитацией. Новый порядок обеспечения медицинской реабилитации в соответствующих отделениях санаторно-курортных учреждений предусматривает упрощение механизма получения восстановительного лечения для застрахованных лиц и ускоренное предоставление услуги.

Право на реабилитационное лечение в санаторно-курортных учреждениях имеет каждое застрахованное лицо при наличии медицинских показаний, стоимость восстановительного лечения 100% покрывается за счет средств ФССУ.

В 2017 году услуги по восстановительному лечению получи 26,8 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей.