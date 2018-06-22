Медицина

17:34 22.06.2018

35 человек отравились на поминках в Хмельницкой области

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35 человек отравились на поминках в Хмельницкой области

 В пгт.Ярмолинцы и с.Новое Село Ярмолинецкого района Хмельницкой области во время поминальных обедов 19 июня 35 местных жителей отравились острыми кишечными инфекциями, сообщает пресс-служба областного амбулаторного центра Минздрава Украины.

"Среди 35 заболевших (по состоянию на 9.00 пятницы - ИФ) двое лечатся амбулаторно, остальные находятся в … стационарах области", - сообщает пресс-служба в пятницу.

Заболевшие проживают в Хмельницьком, Ярмолинском районе (с.Новое Село, с.Томашивка, ст.Ярмолинцы, пгт.Ярмолинцы, с.Скаржинци, с.Перегинка) и с.Вився Чемеровецкого района.

Для установления источника возбудителя инфекции, механизмов и путей передачи, а также для локализации вспышки кишечных инфекций специалисты ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины" проводят эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

В домашних очагах заболевших острой кишечной инфекцией проведена заключительная дезинфекция. Расследование продолжается.

Теги: #хмельницкая_область #отравление
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