35 человек отравились на поминках в Хмельницкой области

В пгт.Ярмолинцы и с.Новое Село Ярмолинецкого района Хмельницкой области во время поминальных обедов 19 июня 35 местных жителей отравились острыми кишечными инфекциями, сообщает пресс-служба областного амбулаторного центра Минздрава Украины.

"Среди 35 заболевших (по состоянию на 9.00 пятницы - ИФ) двое лечатся амбулаторно, остальные находятся в … стационарах области", - сообщает пресс-служба в пятницу.

Заболевшие проживают в Хмельницьком, Ярмолинском районе (с.Новое Село, с.Томашивка, ст.Ярмолинцы, пгт.Ярмолинцы, с.Скаржинци, с.Перегинка) и с.Вився Чемеровецкого района.

Для установления источника возбудителя инфекции, механизмов и путей передачи, а также для локализации вспышки кишечных инфекций специалисты ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины" проводят эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

В домашних очагах заболевших острой кишечной инфекцией проведена заключительная дезинфекция. Расследование продолжается.